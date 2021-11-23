Вчера президент США Джо Байден объявил о продлении полномочий главы ФРС Джерома Пауэлла на новый четырехлетний срок и о назначении члена Совета управляющих ФРС Лаэл Брейнард на должность заместителя председателя ФРС (вместо покидающего этот пост Ричарда Клариды). И Пауэлл и Брейнард принадлежат к числу сторонников более мягкой денежно-кредитной политики. Однако с учетом продолжающегося роста ценового давления мы считаем, что ужесточение позиции Федрезерва неизбежно, и с этой точки зрения переназначение дает Пауэллу больше пространства для маневра. В ответ на появление этих новостей 2-летние UST поднялись в доходности на 2 бп, но на этом рост не закончился, и по итогам сессии их доходность выросла на 8 бп (до 0,59%). 10-летние бумаги также прибавили в доходности 8 бп, закрывшись на 1,63%. Индекс S&P 500 начал день на позитивной ноте, однако позднее на фоне роста процентных ставок развернулся вниз и закрылся в минусе на 0,3%. DAX снизился на те же 0,3%, MSCI EM скорректировался на 0,6%. Котировки нефти Brent отыграли часть понесенных ранее потерь, закрывшись на отметке 79,70 долл./барр. (+1,0%).

Между тем в США вышла очередная порция позитивной экономической статистики. Продажи жилья на вторичном рынке в октябре выросли на 0,8% м/м с.к., превысив консенсус-прогноз Bloomberg, предполагавший снижение на 1,4% м/м с.к. Таким образом, несмотря на ограниченный объем предложения и рост цен, продажи жилья в стране продолжают устойчиво расти. Авторы исследования связывают это с повышением мобильности рабочей силы и эффектом богатства. Индекс деловой активности в экономике США от ФРБ Чикаго в октябре также превысил ожидания, составив 0,76 против 0,10, которые прогнозировали опрошенные Bloomberg аналитики.

Тем временем Народный банк Китая оставил без изменений основные параметры денежно-кредитной политики, как и предполагал консенсус-прогноз Bloomberg. Таким образом, годовая кредитная ставка (Loan Prime Rate, LPR) по-прежнему составляет 3,85%, а 5-летняя, которая служит базой для ставок ипотечного кредитования, равна 4,65%. Вчера же был опубликован индекс уверенности потребителей в еврозоне, который в ноябре снизился до —6,8 (немного ниже медианного прогноза опрошенных Bloomberg аналитиков), что, вероятно, связано с быстрым ростом заболеваемости COVID-19 и опасениями по поводу ужесточения карантинных ограничений. Немецкий Bundesbank в ежемесячном отчете предположил, что инфляция может ускориться до уровня чуть ниже 6%, прежде чем развернется в сторону снижения, но в течение более длительного, чем ожидалось, времени может оставаться выше 3%.

Индекс доллара поднялся на 0,5% вслед за ростом доходностей казначейских облигаций США. Валюты развивающихся стран торговались преимущественно в минусе, в том числе турецкая лира ослабла относительно доллара на 1,4%, южноафриканский ранд и мексиканское песо потеряли в цене по 0,8%, а тайский бат и сингапурский доллар подешевели на 0,4% и 0,2% соответственно. Исключение составил бразильский реал, укрепившийся к доллару на 0,3%. Рубль отстал, подешевев относительно доллара на 1,8% (до 74,84) под давлением геополитических факторов. В течение сессии USDRUB несколько раз вплотную приближался к отметке 75,0, но пробить ее не смог. Торговая активность на российском валютном рынке осталась высокой: объем сделок в секции USDRUB TOM на МосБирже составил 4,5 млрд долл.