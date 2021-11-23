Фондовые индексы США накануне закрылись разнонаправленно после достижения рекордных максимумов по S&P 500 и Nasdaq, которые отыгрывали новости о переизбрании Джерома Пауэлла на второй срок в качестве председателя ФРС и назначении Лейл Брейнард вице-председателем. По итогу понедельника индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 17 пунктов, или на 0,05%, до 35 619, в то время как S&P 500 снизился на 0,32%, а Nasdaq упал на 1,26%.

На фондовом рынке России продолжаются распродажи активов. Основной источник паники — рост геополитических рисков и возможное обострение военных действий на востоке Украины. На этом фоне рубль существенно ослаб к доллару, достигнув значения 75 рублей за доллар и 84,5 рубля за евро. При этом существенных причин для коррекции российского рынка, кроме усиливающегося информационного давления в прессе, не присутствует.

Возможная коррекция нефтяных котировок в связи с высвобождением объемов из стратегических запасов США и части стран во многом уже учтена в цене черного золота, и котировки продолжают оставаться чуть ниже 80 долларов за баррель марки Brent. Однако ОПЕК+ вполне может под давлением США скорректировать в сторону повышения планы по увеличению добычи на ближайшем заседании картеля, которое состоится 2 декабря.