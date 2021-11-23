В понедельник цены на нефть подросли, корректируя потери прошлой недели. Колумнист Reuters Джон Кемп пишет, что на прошлой неделе хедж-фонды и прочие управляющие активами сократили чистую длинную позицию по нефти в шести ключевых фьючерсных контрактах на 57 млн барр. Это были самые сильные недельные распродажи за последние 3 месяца.

При этом продажи были обусловлены, в основном, ликвидацией длинных позиций, а не открытием коротких. Соотношение длинных и коротких позиций по Brent за последний месяц сократилось с 6,3:1 до 3,4:1. Это соответствует 31 процентилю за период наблюдений с 2013 г. С учетом такого низкого соотношения и сохраняющегося дефицита было бы логично увидеть рост активности покупателей на этой неделе.

Инвестиционный банк Goldman Sachs, автор наиболее оптимистичных (и наиболее близких к реальности) прогнозов по ценам на нефть в 2021 г. в понедельник сообщил, что сохраняет прогноз по ценам на нефть в IV квартале 2021 г. на уровне $85 за баррель Brent. По оценке аналитиков банка, падение нефти на прошлой неделе является избыточным и не соответствует фундаментальной ситуации.

Однако сентимент на рынке по-прежнему оставляет желать лучшего. В фокусе остаются риски скоординированного высвобождения нефтяных запасов странами-импортерами. США могут уже сегодня объявить о продаже нефти из стратегических резервов (SPR).

С другой стороны, продолжает наступать пандемия COVID-19, усиливая риски новых локдаунов. Особенно уязвимым выглядит европейский регион. На фоне сезонного снижения спроса этот фактор может стать определяющим в уравнении баланса на нефтяном рынке. Пока это лишь риски, но участники рынка пристально следят за развитием ситуации.

Фьючерсы на Brent вчера протестировали уровень $80 за баррель в качестве сопротивления и остались ниже. Этот формальный признак слабости охлаждает спекулятивный интерес к инструменту. В случае пробоя $80 ситуация может улучшиться, и первой целью отскока может стать отметка $82,2 за баррель.

Стоит отметить еще ряд сигналов, появившихся в понедельник в информационном пространстве. Страны ОПЕК+ отреагировали на сообщения о продаже нефти из резервов, заявив, что могут скорректировать производственную политику при таком сценарии. Судя по всему, альянс посылает сигнал о намерении бороться за свое монопольное право на балансировку нефтяного рынка.

США, со своей стороны, в лице представителя Белого Дома Джен Псаки заявили о намерении добиваться от ОПЕК увеличения добычи, вне зависимости от решения по продажам из SPR. В условиях противостояния США и ОПЕК+ информационный фон вокруг очередной встречи альянса в начале декабря обещает быть интересным.

Сегодня поздно вечером предварительную оценку запасов нефти в США представит API. Еженедельная статистика по запасам является косвенным индикатором спроса на нефть в США, который являются крупнейшим потребителем с долей в мировом балансе около 20%. Данные API являются предварительными и основаны на опросах представителей отрасли. Официальная статистика от Минэнерго США выйдет завтра в 18:30 по МСК.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,5% ниже уровней закрытия предыдущего дня.