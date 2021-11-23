Распродажа в технологических акциях в последний час торгов принесла американским акциям второй день снижения подряд, в то время как US Treasuries упали после того, как президент Джо Байден выдвинул Джерома Пауэлла на пост главы ФРС на второй срок. USD вырос.

S&P 500 развернулся в минус последний час торгов, а Nasdaq 100 по итогу упал более чем на —1%. Широкий индекс всю сессию торговался на положительной территории, прежде чем распродажа в технологических акциях, популярных среди хедж-фондов, привела к снижению по на закрытие дня. Акции Peloton Interactive (-6.5%) и Docusign (-5.9%) упали более чем на на —5%. Farfetch (-14.4%) и Snowflake (-9.2%) привели к падению целой корзины софтверных и интернет-компаний, которые пока убыточны на операционном уровне, также более чем на —5%.

"Я не знаю, почему они рухнули в конце торгов, но рынок вырос так сильно и так быстро, что в какой-то момент должен был произойти откат. Это может стать началом коррекции", — сказал Майк Зигмонт, глава трейдинга и research компании Harvest Volatility Management.

Номинация Пауэлла доминировала в настроениях участников рынка большую часть дня перед резким разворотом рынка акций. Доходность двухлетних облигаций подскочила до 0.6%. Рынок свопов США прайсит повышение ставки на 25 базисных пунктов на июньском заседании ФРС, а второе повышение — в ноябре следующего года. USD по итогам дня вырос, в то время как золото упало более чем на —2%, а нефть выросла.

Джером Пауэлл сохранит свое место. Будучи последовательным, президент Байден номинировал председателя ФРС еще на один четырехлетний срок и назначил Лаэля Брейнарда вице-председателем на фоне борьбы центрального банка с растущей инфляцией и сохраняющимся экономическим воздействием пандемии. Оба, вероятно, будут утверждены Сенатом, но не раньше, чем преодолеют некоторое противодействием — Пауэлл в основном является кандидатом от демократов, Брейнард — от республиканцев.

Представители ОПЕК+ предупредили, что они, скорее всего, отреагируют на планы крупнейших мировых потребителей нефти по продаже нефти из своих стратегических запасов, начав борьбу за контроль над мировым энергетическим рынком. По словам официальных лиц, президент Джо Байден собирается объявить о плане высвобождения запасов из стратегического нефтяного резерва во вторник в тандеме с Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей. Этот шаг, подготовка которого заняла несколько недель, призван снизить в этом году рост цен на топливо для конечных потребителей. Делегаты ОПЕК+ заявили, что реализация миллионов баррелей из запасов крупнейших потребителей нефти не оправдана текущими рыночными условиями, и что группе, возможно, придется пересмотреть планы по увеличению добычи нефти, когда они соберутся на следующей неделе.