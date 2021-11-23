Валюты стран G10

Индекс доллара на торгах в понедельник, 22 ноября, в очередной раз переписал свой 16-месячный максимум и достиг 96,55 пункта. Доллар укрепился против всех валют Большой десятки, индекс широкого рынка S&P 500 закрылся в красной зоне, а индекс Nasdaq упал более чем на 1% на фоне того, как президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру главы Федрезерва Джерома Пауэлла на новый четырехлетний срок. Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард, которая также рассматривалась в качестве кандидата на пост главы ФРС, станет заместителем председателя центробанка. Если бы Байден выбрал Брейнард, то для рынка облигаций это было бы сигналом того, что глава Белого дома больше заинтересован в повышении уровня занятости, а не сдерживании инфляционного давления. Как ожидалось, при Брейнард темпы повышения ставок в США были бы более медленными, нежели при председательстве Пауэлла. В качестве реакции котировки облигаций Казначейства США снизились, доходность выросла, поддержав ралли валюты США.

Обвал на ровном месте

Евро обновил к доллару минимум с 3 июля 2020 года на уровне 1,1229, при этом фунт стерлингов достиг 21-месячного максимума по отношению к единой валюте. Великобритания оказалась «немного более устойчивой» к новой волне Covid-19, что привело к росту британской валюты по отношению к евро. Австрия ввела четвертый национальный карантин и заявила, что вакцинация будет обязательной с 1 февраля. Четвертая волна пандемии привела к чрезвычайной ситуации в Германии, и рынки опасаются, что власти также могут принять решение о возобновлении локдауна. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в понедельник, что ситуация с Covid в стране является наихудшей за все время пандемии. Меж тем Бундесбанк предупредил, что инфляция в Германии в ноябре может превысить прогнозы и приблизиться к 6%.

Спрос на доллар в статусе защитного актива также отражал снижение американского фондового рынка. Дело в том, что коронавирусная обстановка в США оставляет желать лучшего. В 15 штатах пациенты с подтвержденным диагнозом Covid или с подозрением на коронавирус занимают сейчас в отделениях интенсивной терапии больше коек, нежели год тому назад.

Новозеландский доллар подешевел к валюте США на 0,66% и хуже него в группе G10 смотрелась только иена. В среду Резервный банк Новой Зеландии, как ожидается, повысит ставку на 25 б.п. до 0,75%. При этом есть вероятность, что регулятор примет решение повысить ставку сразу на 50 б.п. (рынок свопов закладывает 40-процентную вероятность такого шага), так как по расписанию следующее заседание Центробанка будет 23 февраля. Инфляция в стране составляет 4,9%, значительно превышая целевой диапазон ставки 1–3%. Однако коронавирус может помешать планам повысить ставки на 0,5%, и это формирует неопределенность, которая привела курс NZDUSD в понедельник к 0,6948 — самому низкому значению с 13 октября.

Рубль и другие валюты Emerging Markets

7 из 24 валют развивающихся рынков укрепились к доллару по итогам понедельника.

Чилийское песо подорожало к доллару на 2,2% — максимальный внутридневной прирост с ноября 2019 года. В Чили в воскресенье, 21 ноября, прошли президентские выборы. Ультраконсервативный политик Хосе Антонио Каст (27,8% голосов) и бывший лидер студенческих протестов Габриэль Борик (25,7% голосов) вышли во второй тур президентских выборов, который состоится 19 декабря. При этом правое крыло получило контроль над половиной Сената. Курс USDCLP проверил на прочность ключевую поддержку 800 песо за доллар и в ближайшие дни может опуститься ниже этой отметки. Ближайшая цель 788 песо за доллар — текущее значение 100-дневной скользящей средней линии.

Раскручивают спираль. Чего ждать от инфляционных решений развитых стран

Фундаментальные факторы по-прежнему на стороне рубля. Традиционное снижение объемов импорта в начале года обусловит дальнейший рост сальдо торгового баланса на фоне сохранения высоких цен на основные товары российского экспорта. Объемы экспорта нефти и газа, как ожидается, в течение 2022 г. будут только расти.

Однако участники рынка закладывают риск более широких рестрикций по отношению к РФ в случае вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, например, санкции против российских банков, госпредприятий нефтегазового сектора, поэтому отраслевые индексы "Нефти и газа" и "Финансов" просели в ноябре на 6% и 10% соответственно, являясь аутсайдерами в последнем месяце осени.

Если же предположить, что риск реального вторжения на Украину является завышенным, а цены на нефть смогут вернуться в диапазон 80–85 за баррель (Brent), то рубль выше 74 за доллар не выглядит устойчивым.

Однако это вовсе не означает, что российская валюта не будет в ближайшие дни продолжать слабеть к валюте США. Все-таки низкая ликвидность короткой недели в совокупности с повышенным спросом на доллар на фоне ухудшения коронавирусной ситуации в мире формирует предпосылки для развития минорной для рубля тенденции.

Однако пока мы смотрим на слабеющий рубль, как на возможность входа в длинные позиции на более привлекательных уровнях. Нужно лишь правильно оценить момент для входа. Потенциально 76,50 является хорошим ориентиром для возвращения к мысли о покупках рубля.



