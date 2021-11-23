Сектор российских еврооблигаций: рост риск-премии до апрельских максимумов. Геополитические риски продолжают витать над российским рынком, и сегмент еврооблигаций не остается в стороне. Вчера суверенная кривая нарастила в доходности солидные для одного торгового дня 10 б. п. на фоне стремящейся к апрельским максимумам 5-летней CDS на "Россию". На этом фоне несколько в тени остались новости из США, где президент Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту. При этом Лейл Брейнард выдвинута на должность его заместителя. Ожидается, что голосование за его кандидатуру в Сенате пройдет без проблем при значительной поддержке республиканцев, и он будет утвержден в должности до истечения нынешнего срока в феврале следующего года.

Сектор ОФЗ: индекс рухнул в 2018 год. На ослаблении рубля вчера дешевели все активы, номинированные в российской валюте. Индекс чистых цен ОФЗ сбросил в понедельник 0,85%, завершив день на отметке 134,21 б. п., что соответствует значениям декабря 2018 г. Доходность 3-летней ОФЗ достигла 9,0%. Кроме фактора геополитики, настроение инвесторам долгового рынка сильно подпортили новости от "Роснано". Госкорпорация объявила, что провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, на которой обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. "Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев", – говорилось в сообщении "Роснано". Проблема с обслуживанием обязательств эмитента, на 100% принадлежащего государству, на наш взгляд, беспрецедентна и крайне негативна для репутации правительства.