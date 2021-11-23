2021-11-23T10:51:37+03:00
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2021
https://1prime.ru/experts/20211123/835299243.html
Нефть в ожидании решений по резервам
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Цены на нефть Brent остаются ниже 80 долларов за баррель и под давлением планов США и других стран в скором времени объявить о распечатывании стратегических резервов. По данным... ПРАЙМ, 23.11.2021
рынки, мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Екатерина Крылова
https://1prime.ru/images/82422/39/824223981.jpg
Цены на нефть Brent остаются ниже 80 долларов за баррель и под давлением планов США и других стран в скором времени объявить о распечатывании стратегических резервов. По данным Bloomberg, администрация США может уже сегодня сделать такое заявление, а к соглашению планируют присоединиться КНР, Япония, Индия и Южная Корея. Америка может распечатать больше 35 миллионов баррелей. Кроме того, США планируют всесторонне призывать ОПЕК+ значительно увеличить добычу нефти. Сегодня также в фокусе предварительные данные по запасам от API. По Brent пока ждем консолидацию около 78-79 долларов/баррель и разворота к 75 долларам за баррель и ниже в случае решения властей об открытии резервов и присоединения ОПЕК+ к увеличению добычи.