Рубль перешел в фазу коррекции, оставив фундаментальные и потоковые факторы – налоговые и дивидендные выплаты – на втором плане. Информационный фон при этом остается весьма напряженным в контексте того, что США продолжают публиковать различные отчеты и комментарии о нагнетании обстановки на востоке Украины. Пара доллар-рубль к концу вчерашней сессии достигла отметки 75,0, что уже значительно выше трендовых уровней "сопротивления" (73,50 – 200-дневное скользящее среднее) и может провоцировать резкую волатильность.

Мы считаем текущие уровни завышенными, однако для нормализации обстановки требуется позитивный новостной поток, и здесь сообщений о подготовке саммита между США и Россией в конце декабря явно недостаточно.

В сегменте гособлигаций пока не удается найти интерес покупателей. Продажи ускорились на прошлой неделе — помимо геополитического давления (что само по себе добавляет неопределенность для держателей бумаг) комментарии главы Банка России в адрес Госдумы были восприняты как довольно "ястребиные". По факту, нового ничего не было добавлено, однако на текущем рынке опасение "защитных" повышений ставки становится более явными. В результате, оценки процентных свопов относительно ключевой ставки сместились вверх до 9,50-10,00% на горизонте 2-3 кварталов 2022 года. На этом фоне доходности ОФЗ вчера прибавили 21-28 бп и достигли отметок 8,48-8,54% на горизонте 15 лет, 8,60-8,68% на 10 годах и 8,90-8,95% для 5-7 лет.

Не добавляют уверенности локальным рынкам и внешние условия. Во-первых, в США определились с кандидатом на пост ФРС – Пауэлл сохранил поддержку президента США, а Брайнард (рассматривалась в качестве альтернативного кандидата) была номинирована на роль его ближайшего заместителя. Такой выбор означает более "ястребиный" вариант действий ФРС в 2022 году, но о конкретных решениях приходится догадываться.

Возможно, Пауэлл получил больший мандат на борьбу с инфляцией, так как она вызывает все большее беспокойство у политиков в предвыборный период (в 2022 году пройдут выборы в Конгресс). В результате, процентные кривые почти полностью заложили в цены 3 повышения ставки с июня по декабрь 2022 года.

Во-вторых, сырьевые котировки скорректировались в пятницу-понедельник. Brent перешел в диапазон $78-79/барр. после ухудшения обстановки с пандемией в Европе и обсуждения роспуска резервов США и странами Азии. Окончательное решение по резервам будет принято Байденом во вторник. Однако вчера появилась информация, что ОПЕК+ может сыграть на опережение и ускорить добычу в декабре сверх плана. Ни то, ни другое решение не окончательное, однако в ближайшую неделю ситуация может проясниться, повысив давление на котировки со стороны предложения.