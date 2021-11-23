Рост розничной торговли продолжает позитивно удивлять, показатель вырос на 8,4% г/г за 9 месяцев 2021 года. Безработица снизилась до 4,3% в сентябре; рост реальных зарплат сохранялся на устойчивом уровне 3,0% г/г за 8 месяцев 2021. Сохранение высоких инфляционных ожиданий (13,6% в октябре) может привести к более раннему в сравнении с ожиданиями скачку предновогодних расходов, препятствуя замедлению инфляции до уровня ниже 8,0% г/г к декабрю 2021 года. Планы правительства профинансировать дополнительный рост социальных расходов в 2022 году также указывают на то, что потенциал инфляционного давления еще не исчерпан.

Оборот розничной торговли вырос на 8,4% г/г за 9 месяцев 2021, превысив ожидания: Оборот розничной торговли показал сильную динамику в сентябре и вырос на 5,6% г/г. Эта цифра превзошла ожидания, и мы отчасти связываем этот результат с соцвыплатами накануне сентябрьских парламентских выборов. Мы считаем, что эти дополнительные госрасходы продолжат влиять и на цифры оборота розничной торговли за октябрь.

Учитывая, что данные ЦБ указывают на то, что инфляционные ожидания остаются повышенными и подскочили до нового локального максимума 13,6% в октябре, мы ожидаем, что это будет стимулировать россиян к более раннему началу сезона предновогодних покупок – в результате рост оборота розничной торговли за 2021 год может составить 8,5% г/г против +8,0% г/г нашего первоначального прогноза.

В то же время, хотя объемы розничной торговли в первом полугодии 2021 года были примерно на 4% выше уровня первого полугодия 2019 года, этого нельзя сказать о потреблении домохозяйств в целом: его уровень в сравнении с первым полугодием 2019 года остался неизменным. Сочетание этих двух цифр указывает на то, что товарные рынки выигрывают от ограничений в сфере услуг – структура расходов изменилась, но общий бюджет потребления населения с 2019 года не стал больше в реальном выражении.

Инфляция по итогам этого года может составить 8,0% г/г, особенно учитывая недавнее ослабление курса рубля: Сильное потребление сочетается с продолжающимся инфляционным давлением – в октябре инфляция ускорилась до 8,1% г/г, стабилизировавшись на уровне 0,2% н/н с конца сентября. Хотя в первую неделю ноября рост цен замедлился до 0,1% н/н, этот позитивный сюрприз пришелся на объявленные в России нерабочие дни и временные ограничения на работу не жизненно важных сегментов экономики с целью сдержать распространение пандемии. Как только экономическая активность вернулась к прежнему состоянию, инфляция за вторую неделю ноября вернулась к отметке 0,2% н/н.

Сочетание двух факторов, а именно опасений по поводу введения новых карантинных мер и высоких инфляционных ожиданий, может, как мы считаем, стимулировать более раннее, чем обычно, начало сезона предновогодних покупок.

По этой причине мы полагаем, что высока вероятность того, что к концу 2021 г. инфляция может сохраняться на уровне 8,0% г/г, то есть быть ненамного ниже своего октябрьского максимума. Разворот курса рубля, который в конце октября укреплялся до значений за 70 рублей за доллар, но сейчас ослаб до 73-75 рублей за доллар, также негативно влияет на инфляционный тренд.

Безработица вернулась к историческому минимуму 4,3%, рост реальных зарплат остается сильным, составив 3,0% г/г за 8 месяцев 2021: Еще один инфляционный сигнал посылает рынок труда, где безработица вернулась к отметке 4,3%, то есть к своему историческому минимуму, ранее зафиксированному в августе 2019 года.

За 8 месяцев 2021 года рост реальных зарплат составил 3,0% г/г, номинальных – 9,2% г/г; даже несмотря на то, что в июле-августе номинальный рост замедлился до 8,0-9,0% г/г, снижение безработицы, вероятно, будет стимулировать продолжающийся рост зарплат.

Учитывая дефицит на рынке труда, неудивительно, что количество мигрантов, зарегистрированных в России в сентябре, выросло до 1,4 млн со среднего значения 1,3 млн в летние месяцы.

Розничные кредиты продолжали расти темпом 23,9% г/г: Быстрое повышение ключевой процентной ставки ЦБ, которая достигла 7,5% в октябре, на данный момент не смогло охладить рынок розничного кредитования. В сентябре розничные кредиты выросли на 1,8% м/м и сохраняли рост темпом 23,9% г/г. Неипотечный сегмент продолжал демонстрировать сильную динамику – его рост ускорился до 22% г/г.

ЦБ теперь не исключает вероятности ввода прямых ограничений на выдачу неипотечных кредитов в втором полугодии 2022; однако ожидание этих мер само по себе может сохранить повышенный темп роста в этом сегменте рынка в ближайшее время.

Правительство готово пойти на ускоренную индексацию социальных расходов в будущем году: Превосходящая ожидания инфляция и, в частности, быстрое ускорение продовольственной инфляции, которая достигла 11% г/г в октябре, вынуждает государство провести дополнительную индексацию социальных расходов в 2022 году.

На прошлой неделе президент Путин объявил о решении повысить МРОТ и уровень прожиточного минимума на 8,6% с января 2022 года – эта мера приведет к дополнительным расходам федерального бюджета на уровне 30 млрд рублей и затронет 16 млн россиян. Эта сумма не является значительной, поэтому мы не исключаем дополнительные социальные выплаты в будущем году, что сохранит инфляционные ожидания на высоком уровне и усилит инфляционные риски.