На локальном рынке доллар в первой половине дня предпринимал попытки закрепиться выше 75 руб. и обновил максимум предыдущего дня, поднимаясь до 75,13 руб. Главным образом, российская валюта остается под давлением сохраняющихся геополитических рисков. Кроме того, в целом аппетит инвесторов к рублевым активам явно портит ситуация с облигациями Роснано. Дополнительный вклад в давление на рубль вносят цены на нефть, скорректировавшиеся ниже 79 долларов за баррель марки Brent. Одной из причин движения нефтяных котировок вниз являются ожидания начала продаж топлива из стратегических резервов США.

Индекс доллара в утренние часы удерживал позиции, занятые накануне после выдвижения кандидатуры Джерома Пауэлла главой ФРС на второй срок, однако к середине дня скорректировался в минус. Валюты EM чувствовали себя неоднозначно, в том числе заметное снижение возобновила турецкая лира, терявшая днем почти 7% к USD. В целом настроения глобальных инвесторов остаются тревожными из-за эпидемиологических рисков (ускорения темпов заболевания в США и введение ограничений в европейских регионах). В то же время несколько снизить напряженность в данном контексте могли сообщения о том, что США не планируют вводить новый локдаун.

В случае появления новых негативных геополитических сообщений следующим этапом укрепления USD на российском рынке может стать июльский максимум текущего года – 75,35 рубля. В то же время доллар дороже 75 рублей будет встречать сопротивление, так как является привлекательным уровнем для продажи валютной выручки к основным налоговым платежам в среду-четверг.