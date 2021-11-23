В лидерах роста к середине сессии были акции Распадской (+9,92%), бумаги Qiwi (+6,34%) и обыкновенные акции Мечела (+5,01%). В лидерах снижения находились котировки Petropavlovsk (-2,79%) и бумаги Полиметалла (-1,91%). Акции Полюса подешевели на 0,6%.

Полюс во вторник представил сильные финансовые результаты за 9 месяцев текущего года, согласно которым чистая прибыль компании подскочила в 2,2 раза по сравнению с уровнем годовой давности, до 1,757 млрд долларов при росте выручки на 5%. В квартальном исчислении чистая прибыль эмитента увеличилась на 3%, а выручка – на 12% благодаря росту объемов реализации. Отчетность оказала сдержанную поддержку акциям в связи с падением золота ниже психологически важной отметки 1800 долл./унц.

Распадская во вторник подскочила без конкретных фундаментальных новостей. Причиной повышенного интереса к бумагам, однако, может стать назначенное на среду заседание совета директоров по дивидендам за 9 месяцев текущего года.

С технической точки зрения акции Распадской внутри сессии поднимались к средней полосе Боллинджера дневного графика (428 руб.), закрепление выше которой сигнализировало бы о возросших перспективах развития повышения в район верхней полосы (480 руб.). О возможности смены краткосрочного тренда говорят сигналы ADX и резко увеличившиеся объемы торгов на повышении. Кроме того, у 365 руб. расположена важная среднесрочная поддержка, преодолеть которую бумаги пока не смогли. Если в среду по Распадской не поступит разочаровывающих дивидендных новостей, котировки вполне могут протестировать уровень 428 руб. и продолжить коррекционный отскок.