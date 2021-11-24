События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 ноября
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 24 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|2,307 млн барр (факт)
|2,307 млн барр (факт)
|1:15
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок
|3:30
|AUD
|Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (3кв2021)
|-0,3% (факт)
|-0,3% (факт)
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|52,1 (факт)
|52,1 (факт)
|3:40
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (ноябрь)
|95,4
|95
|12:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (ноябрь)
|100,1
|99
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (ноябрь)
|97,7
|96,6
|13:10
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (ноябрь)
|9
|13
|16:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (октябрь)
|0,5%
|0,5%
|16:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (октябрь)
|-0,3%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (3кв2021)
|2%
|2,2%
|16:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (3кв2021)
|5,7%
|5,7%
|16:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (октябрь)
|-97,03 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|268 тыс
|260 тыс
|16:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (октябрь)
|0,7%
|17:30
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|18:00
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (октябрь)
|0,2%
|0,4%
|18:00
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (октябрь)
|3,6%
|4,1%
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
|62,8
|63
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
|66,8
|66,9
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (октябрь)
|14%
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (октябрь)
|800 тыс
|801 тыс
|18:00
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (октябрь)
|4,4
|18:00
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (октябрь)
|0,3%
|18:00
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (октябрь)
|0,6%
|1%
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-2,101 млн барр
|-0,95 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,216 млн барр
|19:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|19:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|454
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|556
|22:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Лукойл — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021
|15:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY)
|RUB
|Лукойл — телеконференция менеджмента
|RUB
|TCS Group — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021
|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|TCS Group — телеконференция менеджмента
|RUB
|Распадская — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 9м2021)
|2,7 (1П2020) + 5,7 (фин) — див-д 2020
|23 (1П2021) — див-д 2021
|RUB
|Энел Россия — СД (бизнес-план на 2022-2024, бюджет на 2022)
https://1prime.ru/experts/20211124/835307912.html