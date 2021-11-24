Коррекция сменилась резким отскоком. На фоне падения основных индексов до 200-дневных скользящий средних, как это нередко бывает, начались «панические» покупки». Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали акции Распадской (+13,77%). В аутсайдерах оказались бумаги ИСКЧ (-4,60%). Цена на нефть неожиданно поднялась к $72,5 за баррель, а пара USD/RUB опустилась до 74,25.

ЛУКОЙЛ (+2,67%) отчитается за третий квартал по МСФО. Прогноз предполагает выручку на уровне 2,16 трлн руб. при EBITDA 356 млрд руб. и прибыли 199 млрд руб. Свободный денежный поток ожидается в объеме 145 млрд руб. Отметим, что эти ориентиры достаточно консервативны. Компания увеличит добычу, в частности в Ираке. В планах начать работу в Иране. Кроме того, в Мексике была обнаружена нефть на месторождении с запасами свыше 250 млн баррель. Таргет по акции ЛУКОЙЛа на горизонте 12 месяцев — 7990 руб.

ТКС (+6,36%) представит отчетность за июль-сентябрь по международным стандартам. В консенсус-прогноз заложены доходы на уровне 52 млрд руб. и прибыль в объеме 15 млрд руб., что означает значительное снижение обоих результатов. На наш взгляд, эти ожидания нерелевантны и фактические результаты Тинькофф Банка окажутся намного лучше. Эмитент оценивается довольно дорого — в 9 капиталов, однако это оправдано его высокой рентабельностью (ROA выше 7%, чистая маржа более 30%). При этом у банка остается потенциал для устойчивого роста операционных и финансовых показателей.

Ожидаем смешанную динамику при поддержке нефтяных котировок. Биржи США продолжают корректироваться, поэтому на нашем рынке активный рост маловероятен. Прогноз для пары USD/RUB: 74,00–75,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3900–4000 пунктов.