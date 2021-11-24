Во вторник российский рынок акций на старте торгов успел переписать минимумы последних месяцев на фоне остаточных маржинколлов после обвала понедельника, но затем инициативу быстро перехватили покупатели. В результате индекс МосБиржи с минимумов дня к закрытию вечерней сессии прошел путь в 215 пунктов — рост на 5,7%. А в ряде фишек, например в Газпроме, TCS Group и Распадской, амплитуда отскока от дна даже достигала 10%.

Обороты торгов во вторник были столь же высокими, что и на падении понедельника. В акциях индекса наторговали на 218 млрд руб. Уже сегодня ждем постепенное снижение торговой активности вместе с падением рыночной волатильности.

Провал понедельника ожидаемо оказался избыточным. Просадка исключительно на геополитических страхах при стабильности остального внешнего фона была гиперболизирована. В первую очередь отскок затронул топовые голубые фишки, пострадавшие днем ранее сильнее остальных: банки и нефтегазовый сектор.

В это же время реакция второго эшелона была гораздо более сдержанной. Индекс акций компаний средней и малой капитализации вчера вырос лишь на 0,67%. Подобное отставание является естественным в периоды всплеска рыночной волатильности. При стабильном фоне интерес к менее ликвидным бумагам обычно возвращается чуть позже.

Панические распродажи завершились и в рубле. После прокола наверх уровня 75 по паре USD/RUB девальвационная волна остановилась. Курс закрывался около 74,25. В ближайшей перспективе при спокойном фоне достаточно высокие шансы на возврат к области 73,5–73,6 или чуть ниже.

Дополнительным фактором поддержки нашего рынка и рубля стала динамика нефтяных фьючерсов. Котировки Brent во вторник выросли на 3,2% до $82.

Новости о продаже нефти из стратегических резервов со стороны США и ряда других государств возымели обратный эффект. Штаты объявили о распечатывании 50 млн баррелей. Это 8,2% от стратегических резервов страны (SPR), составляющих в настоящее время 606 млн баррелей.

Рынок частично ожидал, что США прибегнут к таким мерам с целью сбалансировать спрос и предложение, оказав давление на высокие цены. Если бы решение было внезапным, оно могло бы негативно сказаться на котировках. Однако фьючерсы Brent после появления новости резко выросли. Это отчасти является результатом локального закрытия спекулятивных коротких позиций, а также связано с тем, что рынком ожидались более существенные объемы продажи резервов.

С одной стороны, 50 млн баррелей — это ощутимая величина для рынка. Глобальный среднесуточный спрос сейчас составляет порядка 95–100 млн баррелей. Но продажа резервов все-таки будет растянута во времени, а значит, и влияние будет сдержанным. К тому же в будущем 32 млн баррелей США планируют вернуть обратно.

А вот на долговом рынке ситуация не успела в полной мере развернуться. Индексы гособлигаций (RGBI) и корпоративных бондов (RUCBICP) завершали сессию в минусе, опустившись на новые минимумы с декабря 2018 г. Здесь эмоции играют второстепенную роль, а скорость реакции не всегда такая быстрая как в акциях. Впрочем, волна снижения в рублевых бондах после прошедшего в последние дни движения уже в самой ближайшей перспективе может завершиться.

К тому же стоит отметить общую позитивную новость для корпоративных облигаций. Минфин сообщил, что на текущий момент Правительством РФ прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности РОСНАНО, в том числе по выходу общества из исторического проектного портфеля. При этом ни один из рассматриваемых вариантов не предусматривает невыполнения долговых обязательств, обеспеченных государственными гарантиями, отмечает ведомство.

Ранее компания РОСНАНО выпустила пресс-релиз, в котором сообщала об обсуждении с кредиторами возможных сценариев реструктуризации долга. Для облигаций госкомпаний, а также регионов и муниципалитетов, господдержка является одним из важных факторов кредитоспособности. Вероятность поддержки со стороны государства дает возможность таким эмитентам занимать по более низким ставкам, чем исходя из оценки собственной платежеспособности.

После публикации сообщения Минфина большинство обращающихся на Московской бирже выпусков облигаций РОСНАНО выросли в цене. Участники рынка отыгрывают снижение рисков по долговым инструментам этого эмитента, а также в целом по госкомпаниям.

По индексу МосБиржи сейчас складывается пограничная картина. Смешанный краткосрочный взгляд. С одной стороны, котировки вплотную подошли к новым уровням сопротивления, расположенным теперь в районе 4000–4015 п. Логично некоторое торможение волны восстановления. С другой, рост сырьевых цен располагает к более высоким уровням по нашему рынку. Мешает лишь геополитический дисконт. К тому же вчера в первый час торгов уже практически была выполнена обозначенная накануне минимальная цель коррекции (3770 п.) после слома годового восходящего канала.

Обращаю внимание, что стоимость нефти Brent в рублях сегодня с утра находится около исторических максимумов — 6100. В такой ситуации акции наших нефтяников выглядят недооцененными: Лукойл, Роснефть, Газпром нефть, Татнефть. Положительный среднесрочный взгляд сохраняется и по Газпрому, несмотря на вчерашний 7%-ый отскок.