Во вторник пара доллар-рубль протестировала отметку 75 руб. впервые с июля 2021 года, однако по завершении торгов на фондовом рынке сумела опуститься ниже 74,5 руб.

Рубль смог несколько окрепнуть и накануне смотрелся лучше других валют развивающихся рынков ввиду своей двухдневной перепроданности и заметного улучшения настроений на отечественном финансовом рынке: фондовый рынок достаточно отыграл часть своих недавних потерь. Из внешних факторов, способствующих восстановлению рубля, отметим стабилизацию доллара по отношению к валютам развитых стран, а также переход к росту цен на нефть марки Brent, вернувшихся выше отметки 82 долл./барр. Отметим, что объемы торгов парой доллар-рубль вновь оставались на повышенном уровне, указывая на сохранение опасений глобальных инвесторов относительно геополитики, тормозя укрепление рубля.

Утро среды выглядит привлекательно для развития укрепления рубля: фьючерсы на нефть марки Brent вновь торгуются в плюсе, кроме того завтра произойдет выплата налогов (НДПИ, НДС, акцизы), что в текущий условиях также способно оказать поддержку рублю.

Сегодня мы ожидаем возврат пары доллар-рубль к уровням конца прошлой недели, зоне 73-73,5 руб. Отметим, что восстановление позиций рубля будет сдерживаться слабостью валют ЕМ и вероятным сохранением консервативных настроений на фондовом рынке США. Риски возврата к зоне 74-75 руб. выглядят несколько менее вероятным сценарием.