В том числе 32 млн баррелей будут взяты из стратегического нефтяного резерва США и проданы на бирже в течение следующих нескольких месяцев, а ранее одобренные объемы (еще 18 млн барр.) будут реализованы в ускоренном порядке. Непосредственно извлечение нефти начнется уже в середине-конце декабря.

Анонсированная продажа нефти из резервов — одна из крупнейших за всю историю, тем не менее ее объем меркнет на фоне общемирового спроса на нефть — продаваемых объемов хватит примерно на половину дня мирового потребления.

Примеру США, вероятно, последуют и другие страны, такие как Китай, Индия, Япония, но объемы с их стороны будут в разы меньше (так, Индия рассматривает возможность продажи 5 млн баррелей).

Поэтому мы не видим значительного потенциала снижения цен на нефть, ожидая, что в 2022 мировой спрос на "черное золото" превысит "доковидный" уровень.



