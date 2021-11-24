Во вторник ключевым событием дня стал анонс продажи нефти из стратегического резерва США (SPR). США намерены задействовать 50 млн барр., из которых 32 млн будут реализованы в течение нескольких месяцев, но впоследствии возвращены обратно. Еще 18 млн баррелей будут ускоренно реализованы в рамках ранее санкционированной Конгрессом продажи.

Продажи из SPR были ожидаемым событием, поэтому негативная по своей сути новость вызвала обратную реакцию. Goldman Sachs уже назвал анонсированный объем "каплей в океане", сообщив, что совокупные продажи странами-потребителями могут составить 70–80 млн барр. против ожидаемых 100 млн. В рамках ценовой модели банка реакция цен на такой объем должна составить около $2 за баррель, в то время как с конца октября цены потеряли уже $8.

Цены на нефть вчера демонстрировали яркую позитивную реакцию. При этом американский сорт ожидаемо выглядел слабее, поскольку продажи из SPR в первую очередь предназначены для компенсации дефицита на внутреннем рынке. Спред между контрактами Brent и WTI расширился с $2,9 до $3,8 на каждый баррель.

В ближайшее время продажи из запасов могут объявить другие страны-потребители, в том числе Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания. Объемы продаж в этих странах могут быть более скромными. Совокупный объем не так велик, но для краткосрочного купирования дефицита его может быть достаточно. При этом на более длинной дистанции продажа запасов не может является устойчивым источником поставок. Объявленный объем составляет чуть более 8% от стратегических резервов США, поэтому часто повторять такие операции не получится.

Фьючерсы на Brent с утра торгуются в районе $82,3 за баррель. Краткосрочный потенциал предполагает возможность импульса в район $83. Дальнейший рост под вопросом, поскольку в ближайшее время может появиться конкретика по продажам нефти из резервов других стран. Этот фактор в совокупности с сокращением рисков перед тонким рынком в период праздников может оказывать сдерживающее влияние.

В ближайшие дни интерес будет представлять реакция ОПЕК+. Скоординированный выпуск нефтяных запасов является, по сути, покушением на монополию альянса в вопросах балансировки рынка. В понедельник представители ОПЕК+ выразили готовность скорректировать производственную политику на декабрьском заседании, если коалиция США начнет продавать запасы. Одним из вариантов может быть снижение темпов увеличения добычи, которые в настоящий момент составляют 0,4 млн б/с ежемесячно. Это не является базовым сценарием, но вероятность такого решения выросла.

Также сегодня вечером EIA представит официальные данные по запасам нефти в США. Предварительная оценка API вчера вечером показала рост запасов нефти на 2,3 млн барр. Если данные подтвердятся, это может оказать умеренно негативное влияние на нефтяные цены.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются вблизи уровней закрытия предыдущего дня.