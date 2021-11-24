ВАЛЮТЫ СТРАН G10

В среду в фокусе рынка большое количество экономических данных по США, включая статистику по экономическому росту, индекс потребительских настроений и продажи новых домов, а также публикация протокола ноябрьского заседания ФРС. Участники рынка, оценивая поступающую информацию, пытаются спрогнозировать темпы ужесточения денежно-кредитной политики в США и влияние этого процесса на рискованные активы.

Доллар утром, 24 ноября, укреплялся против всех валют Большой десятки, кроме иены, которая чуть ранее обесценилась до 115,22 — худшего уровня с марта 2017 года, а затем последовала коррекция.

Новозеландский доллар упал на 0,6% к валюте США и стал самой слабой валютой в группе G10. Комитет по денежно-кредитной политике Резервного банка Новой Зеландии повысил ставку на 0,25 п.п. до 0,75% в среду, как и ожидало большинство экономистов. При этом инвесторы подразумевали вероятность повышения ставок сразу на 50 п.п., так как следующая возможность появится только лишь в феврале. Однако такой риск не реализовался, и новозеландская валюта отреагировала снижением. Согласно обновленным прогнозам центробанка, к концу 2022 года ставка вырастет до 2% — на год раньше, чем ожидалось всего три месяца назад.

Индекс доллара остается вблизи накануне обновленного 16-месячного максимума и дожидается публикации экономических данных и минуток FOMC.

После того как Джо Байден назначил Джерома Пауэлла на второй срок в статусе главы ФРС, рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам стал с вероятностью 92% подразумевать первое повышение ставки в июне 2022 года. Ровно неделю назад вероятность такого шага составляла 72%.

Соответственно, рост ожиданий более скорого старта повышения ставок и более быстрых темпов ужесточения ДКП оказывают поддержку доллару.

ТУРЕЦКАЯ ЛИРА

8 из 24 валют развивающихся рынков укрепились к доллару по итогам вторник.

В сегменте ЕМ внимание приковано к турецкой лире, которая утром в среду дешевела на 2% в дополнение к падению на 11,2% во вторник. Только с начала ноября лира обесценилась на 26,6%. Падение с начала года составляет 43%. При этом с начала 2018 года лира подешевела на 71%. В сегменте Emerging Markets за этот период хуже результат только у аргентинского песо (-81,5%).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает проводить свою уникальную политику, которая полностью противоречит главенствующей в мире экономической теории. Эрдоган уверен, что побороть инфляцию могут именно низкие процентные ставки.

При инфляции на уровне 20% ЦБ Турции снизил ставку до 15%, при этом ЦБ других стран развивающихся рынков реализуют ястребиную стратегию и повышают ставки в борьбе с ценовым давлением.

Поэтому дифференциалы ставок на международной арене также меняются не в пользу Турции.

Доходность долларовых облигаций Турции с погашением в апреле 2043 года подскочила до 7,18% — самого высокого уровня с конца марта.

На наш взгляд, проводимая в Турции денежно-кредитная политика неизбежно вызовет очередной виток инфляционной спирали. В результате в какой-то момент в 2022 году регулятор будет вынужден резко повысить ставку.

РУБЛЬ

Российский рубль во вторник укрепился к доллару на 0,7% и стал лидером роста среди валют Emerging Markets. Распродажа российских активов во вторник уже не наблюдалась. При этом цены на нефть уверенно перешли к росту и не только вернулись выше психологического уровня $80/барр., но и завершили день выше $82/барр.

Ранее мы указывали, что возвращение котировок Brent в диапазон $80-$85 за баррель позволит стабилизировать рубль, что мы сейчас и наблюдаем. При этом на текущих уровнях цен на нефть курс USDRUB выше 74 выглядит слишком дорого.