Рубль проводит очередные волатильные торги. Пара USD-RUB торговалась в диапазоне 74,11-74,73. Давление со стороны нефти рубль почти не испытывает, так как все значения выше $65-$70 за баррель остаются фактором поддержки. Однако глобальная тенденция на разворот в денежной политике негативно влияет на восприятие риска.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 6110 рублей.

Ставки MosPrime выросли до 7,60% на день, снизились до 7,79% на неделю и остались на уровне 8,03% на месяц.

Минфин РФ отказался от проведения аукционов ОФЗ 24 ноября. Причиной этому волатильность на рынках и запрашиваемая инвесторами слишком большая премия. Плюс к этому бюджет РФ в текущем году всё же складывается профицитным. Соответственно, острой потребности в заёмных средствах у финансового ведомства нет.

На Forex доллар возобновил свой рост. DXY повышался почти на 0,2%. Валюты риска слабели, включая снижение NZD на 0,7%, хотя Резервный Банк Новой Зеландии повысил ставку на 25 базисных пункта до 0,75%. Однако многие ожидали более агрессивное повышение ключевой ставки. Евро слабел почти до $1,12 на фоне снижения делового оптимизма в Германии. Турецкая лира удерживалась вблизи уровня 13,45 за доллар, но даже такая ущербная стабильность является облегчением после ослабления на 15% днём ранее. Впрочем, лира даже пыталась укрепиться до 12,5 за доллар, что можно отнести на закрытие коротких позиций.