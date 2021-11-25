Торговая динамика была смешанной. Основные индексы закрылись на отрицательной территории. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции Акрона (+5,97%). Хуже рынка выглядели бумаги Мосбиржи (-3,72%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74-75.

Русгидро (+0,41%) отчитается за третий квартал по МСФО. Прогноз предполагает совокупные продажи на уровне 97 млрд руб. при EBITDA 34 млрд руб. и прибыли 15–17 млрд руб. Таким образом, по итогам полного 2021 года компания может заработать рекордные 416 млрд руб. выручки. Драйвером для дальнейшего роста эмитента обеспечит повышение тарифов, которое, на наш взгляд, может быть весьма существенным на фоне высокой инфляции. Консенсус предполагает, что на горизонте 12 месяцев котировки HYDR может достигнуть 0,99 руб.

Интер РАО (+1,22%) представит квартальные результаты по МСФО за июль-сентябрь. Ранее компания отчиталась по РСБУ выручкой в объеме 54,7 млрд руб. Текущий консенсус-прогноз закладывает консолидированную выручку по МСФО на уровне 257 млрд руб. Ожидания по EBITDA и прибыли отсутствуют. По итогам года продажи могут достигнуть 1,1 трлн руб. При этом в 2022-м доходы вырастут за счет повышения тарифов и цен на электроэнергию на 6–9%. Несмотря на значительное улучшение финансовых показателей, котировки IRAO демонстрируют отрицательную динамику. Акции Интер РАО — одни из самых недооцененных в энергетическом секторе. Консенсус-прогноз предполагает потенциал роста в 55%.

Ожидаем смешанную динамику. Несмотря на сильную макростатистику, внешний фон негативен и не окажет поддержки российскому рынку. Прогноз по паре USD/RUB: 74-75. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3900–4000пунктов.