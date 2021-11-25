Российский рынок акций вчера не смог продолжить начатый во вторник мощный отскок, закрывшись снижением на четверть процента. Это умеренно-негативный сигнал, поскольку новостей с политического фронта не поступало, а на западных биржах была преимущественно нейтральная динамика.

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Причем нефть не боится ни роста заболеваемости коронавирусом в Европе, ни высвобождения стратегических резервов ряда стран, что на непродолжительное время может ослабить спрос. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что ОПЕК+ на следующей неделе оставит планы повышения добычи на 400 тыс баррелей в сутки неизменными. Таким образом, нефть будет стремиться удержаться в коридоре 80-86 долларов за баррель.

Именно со стороны дорогой нефти в рублях можно ждать поддержки для рубля и акций нефтянки. Сейчас акции сектора выглядят недооцененными. Но на сильный их рост рассчитывать не стоит, наоборот, ожидаемый отскок мы пока по-прежнему рекомендуем использовать для сокращения лонгов.

Не может преодолеть отметку 1800 долларов за унцию золото. Во многом этому мешает растущий к корзине валют доллар. Сегодня с утра индекс доллара показывает попытку снижения, если этот тренд продолжится, то котировки золота попробуют закрепиться выше 1800. Акции золотодобытчиков рекомендуем держать в портфелях.

Во второй половине дня активность торгов будет падать – сегодня в Штатах День благодарения и фондовые площадки работать не будут, а торги фьючерсами завершатся в 21.00 мск.

Как и рынок акций, рубль также не смог продолжит отскок, отдав вчера доллару все отыгранное во вторник, и вновь в паре с долларом закрывшись выше сопротивления 74,7. С утра рубль вновь пытается укрепиться, прибавляя к доллару 0,3%.

Возможно, рост удастся продолжить в течение дня, но покупать рубль против доллара опасно даже спекулятивно.

Техническая картина по рублю негативная: ждем возобновления девальвации рубля, несмотря на его фундаментальную привлекательность из-за высокой процентной ставки Банка России.

Впервые за последние 8 сессий закрылся ростом цен рынок облигаций. Но пока это лишь технический отскок, тренд остается нисходящим, и покупать бонды на средне- и долгосрочную перспективу еще рано.