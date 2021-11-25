Вчера мировые рынки (MSCI World: 0%; MSCI EM:-0,2%) не показали значимой динамики, позиционируясь под выходной в США. Аппетит к риску оставался придавленным ввиду продолжившего крепнуть доллара: индекс DXY, отражающий позиции доллара к 6 ведущим мировых валютам, вчера вплотную приближался к отметке 97 пунктов, продолжив тяготеть к пикам лета 2020 года. Впрочем, американская статистика, указавшая на неплохое состояние потребительской активности в стране, оказала поддержку экономическим ожиданиям и рынкам. Так, доходы американцев выросли в октябре на 0,5% м/м, а расходы – на 1,3% м/м, заметно превысив ожидания, отразив сохраняющуюся склонность к потреблению несмотря на высокое инфляционное давление и дефициты по ряду товаров. Неожиданно был пересмотрен в сторону повышения и индекс потребительской уверенности от университета Мичигана (до 67,4 пунктов против 66,8 пунктов по предварительной оценке), настраивая на хорошее начало сезона предрождественских распродаж, традиционно стартующего после Дня Благодарения, то есть уже в эту пятницу. Также отметим число первичных обращений за пособиями по безработице, опустившееся, впрочем, из-за недоучета одного дня (данные вышли на день раньше из-за сегодняшнего выходного в США), на прошлой неделе до 199 тыс. (минимумы с 1969 года), и устойчивость спроса на энергоносители (запасы нефтепродуктов на прошедшей неделе сократились сильнее ожиданий, а загрузка американских НПЗ – выросла на 0,7%). Остальная статистика по США вышла в целом в рамках ожиданий. Публикация протокола с последнего заседания ФРС также не преподнесла явных сюрпризов, указав, что регулятор склонен несколько ускорить сворачивание программ выкупа и начать повышать ставку ранее, чем планировалось. В результате основные фондовые индексы США смогли завершить предпраздничный день на умеренно позитивной ноте: индекс S&P500 прибавил 0,2%, ведомый оживлением спроса на hi-tech и ростом акций нефтегазового сектора, Dow Jones IA (0%) – отыграл внутридневные потери.

По состоянию на утро четверг на мировых рынках формируется слабо позитивный настрой: ключевые азиатские индексы незначительно растут, как и товарные рынки. Сегодня, ввиду выходного в США и отсутствия значимых новостей, ожидаем сохранения сдержанно позитивной динамики рынков.

Вчера утром индекс МосБиржи пытался закрепиться выше отметки 4000 пунктов, однако из-за возврата давления на «голубые фишки» (Газпром: —1,0%; Сбер: —1,7%) завершил день небольшим снижением. Слабо вчера смотрелись акции финансового сектора, корректировавшиеся вслед за Сбером. Так, бумаги МосБиржи потеряли 3,3%. TCS Group упал на 2,3% несмотря на неплохую финотчетность за 3 кв. 2021г. на фоне заявлений о неготовности выплачивать дивиденды в первых кварталах 2022 г. Лишь менее ликвидные бумаги сегмента выросли (банк Санкт-Петербург: +3,4%; МКБ: +0,4%). Ощущали спад спрос нерезидентов акции технологического сектора (Yandex: —0,5%; OZON: —1,4%).

В акциях металлургического и горнодобывающего сектора отметим усиление распродаж бумаг золотодобытчиков (Полиметалл: —2,5%; Полюс: —3,2%; Petropavlovsk: —1,9%). Под влиянием негативных настроений оказались бумаги Норникеля (-1,0%) и АЛРОСА (-3,1%), а также Распадской (-1,1%), которые немного откатились после ралли предыдущенго дня по факту объявления дивидендов за 9М 2021г., оказавшихся неплохими (28 руб. на акцию). Не смогли удержаться в зоне роста и «фишки» сталелитейной отрасли (Северсталь: —0,8%; ММК: —1,1%) Лишь РУСАЛа (+0,6%) подрос на фоне слабого рубля.

Большинство «фишек» нефтегазового сектора также находилось под давлением ухудшения общерыночного сантимента. Так, акции ЛУКОЙЛа (-0,2%) проигнорировали неплохие финансовые результаты за 3 кв. 2021г., Роснефть потеряла 0,8%. Зато Сургутнефтегаз (оа: +3,2% па: +0,5%) вновь начал пользоваться спросом у инвесторов. Лидерами роста стали бумаги производителей минеральных удобрений, восстанавливающиеся к годовым пикам на фоне скорой публикации финансовых результатов Акрона (+6,0%), также благоприятной конъюнктуре рынков сбыта.

Мы рассчитываем, что сегодня индекс МосБиржи, при поддержке стабильности товарных рынков, попытается вернуться к верхней границе диапазона 3900-4000 пунктов.