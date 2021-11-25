После резкого отскока во вторник уже в среду российский рынок акций вновь начал выглядеть неуверенно. Продолжить импульс восстановительного роста не получилось. Торговая активность была относительно высокой, но выраженной однонаправленной динамики мы вчера так и не увидели.

Раскручивают спираль. Чего ждать от инфляционных решений развитых стран

Стоимость барреля нефти в рублях находится около рекордных отметок на 6150, что выступает важным фактором поддержки российских индексов. Более того, подобная конъюнктура предполагает сохранение апсайда в большинстве акций нефтяной отрасли.

Новости о координации стран по коллективной продаже стратегических резервов нефти пока не вызвали беспокойства у участников рынка, хотя их действия могут привести к временному превышению предложения над глобальным спросом. В это же время рост запасов, добычи и буровой активности в США также не спровоцировали снижение. При этом ряд источников Reuters отмечают, что страны ОПЕК+ не намерены на ближайшем заседании министерского комитета 2 декабря принимать решение о сокращении темпов наращивания производства. А если еще учесть и рост ограничительных мер в Европе из-за Covid-19 и крепкий доллар, то текущая устойчивость цен на нефть весьма интересное явление.

Тем временем сохраняется негативное влияние инфляционного давления. Согласно данным Росстата, недельная инфляция составила 0,2%. В годовом выражении индекс потребительских цен растет на 8,06%. В этой ситуации значительно увеличиваются риски более жесткого решения ЦБ РФ на заседании 17 декабря. Регулятор может поднять ключевую ставку еще не 50–100 б.п. Это негативный фактор как для перспектив ближайшего восстановления рынка облигаций, так и для акций в целом.

Сегодня активность на мировых рынках будет пониженной, так как в США выходной из-за празднования Дня благодарения. Торги акциями на NYSE, NASDAQ и СПБ бирже проводиться не будут. Торги на CME фьючерсами на нефть и индексы будут проходить до 21:00 МСК. А завтра в Черную пятницу на рынке США будет раннее закрытие в 21:00 МСК. Торги на CME фьючерсами на нефть будут проходить до 21:45 МСК, фьючерсами на индексы до 21:15 МСК.

В индексе МосБиржи на этой неделе произошел выход за пределы годового растущего канала. Для улучшения технической картины в ближайшем будущем необходимо закрепляться выше 4000–4020 п. Вчера с утра именно эти рубежи выступили препятствием, от которого вновь начались локальные продажи.

Вероятно, сегодня волатильность будет невысокой. Общий взгляд на рынок смешанный. С одной стороны, тяжеловесный нефтегазовый сектор выглядит недооцененным. Вместе с высокими ценами на нефть может быть поддержан и финансовый сектор. А вот внутренние истории вряд ли будут пользоваться повышенным спросом (энергетика, потребительский сектор, телекомы). Кроме того, нет уверенности в том, что внешний фон, а именно динамика ключевых западных площадок, до конца года будет положительной.

Для акций российских экспортеров позитивен тот факт, что российский рубль выглядит относительно слабо. Пара USD/RUB в среду вернулась к 75. Рост курса в основном является отражением геополитики. К этому можно лишь добавить, что дополнительно подъем доллара поддерживает покупка валюты со стороны Минфина (на 26 млрд руб. ежедневно). В остальном текущий курс выглядит завышенным, учитывая высокие реальные процентные ставки по рублю, жесткую ДКП Банка России, а также цены на сырьевые товары. Возможно, к 70 в ближайшие недели курс и не вернется, но на чуть более длинной дистанции при стабильном фоне у национальной валюты есть все шансы укрепиться с текущих отметок.