В среду нефтяные котировки оставались стабильны. Новых новостей по поводу продажи нефти из резервов стран-импортеров не появлялось. Наибольший интерес представляет тот объем, который выпустит на рынок Китай.

Статистика по запасам в США имела смешанный характер. Запасы нефти выросли на 1 млн барр. против ожидаемого снижения на 0,5 млн. Однако оценка API днем ранее указывала на еще более внушительный рост на 2,3 млн. Запасы Бензина и дистиллятов снизились чуть больше прогнозов. Добыча нефти восстановилась с 11,4 до 11,5 млн б/с. При этом экспорт нефти сократился на 1 млн б/с.

Потребление нефти остается сильным. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, на прошлой неделе выросли до месячного максимума 21,8 млн б/с. Средний показатель за 4 недели развернулся к росту. По итогам текущей недели поставки могут вырасти еще за счет высокой мобильности населения в праздничные дни.

На этой неделе инвестбанк Barclays повысил прогноз по цене на нефть в 2022 г. с $77 до $80 за баррель Brent. Аналитики банка объяснили это более быстрым, чем ожидалось ранее, сокращением запасов. Продажи нефти из резервов, по их мнению, не являются устойчивым источником поставок и их эффект на рынок будет временным.

Фьючерсы на Brent вчера осторожно протестировали сопротивление $83 за баррель, оставшись к закрытию на прежних уровнях. До момента преодоления этого уровня может наблюдаться боковик в пределах $80–83 за баррель.

Сегодня в США выходной, но торги фьючерсами на нефть продолжаться, хоть и в укороченном режиме до 21:00 по МСК. При этом может наблюдаться, так называемый, тонкий рынок — обороты торгов будут низкими, и малейший дисбаланс может приводить к повышенной волатильности.

С утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,05% выше уровня закрытия предыдущего дня.