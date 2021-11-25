За неделю с 16 по 22 Росстат зафиксировал прирост потребительских цен на 0.20% после +0.18% н/н неделей ранее. Накопленная за 2021-й год инфляция уже превысила отметку 7.0% (7.02%), а рассчитываемая нами оценка годовой инфляции по состоянию на 22 ноября откатилась к 7.94% г/г.

Рост цен на продовольственные товары остается устойчивым, особенно на такие категории продуктов питания как молочная продукция (+0.4%/+0.6% н/н), мясо и мясная продукция (+0.1%/+0.5% н/н), яйца и рис (+0.9% н/н). Непродовольственная инфляция показывает слабые признаки замедления для некоторых товаров, однако настораживающе выглядит продолжающийся рост цен на топливо — бензин +0.2% н/н, дизель +1.1% н/н.

Учитывая всего пять недель до конца года, сближение двух оценок – накопленной и годовой – инфляции будет все более очевидным и при неизменных недельных темпах будет все ближе к диапазону 7.8-7.9% г/г. Эти значения соответствуют верхней границе прогнозного интервала Банка России (7.4-7.9% г/г), что тактически позволяет ограничить выбор в пользу повышения ключевой ставки на 50 бп на заседании 17 декабря. Однако в свете эскалации внешних рисков и устойчивых инфляционных ожиданий мы не можем исключать и более решительных действий регулятора.