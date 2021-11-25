ВАЛЮТЫ СТРАН G10

Доллар слабел против большинства валют Большой десятки утром в четверг после обновления накануне 16-месячного максимума (по индексу доллара). В четверг в США празднуют День благодарения, поэтому малоликвидные торги предполагают тайм-аут, возможно, до начала следующей неделе после реализованного с 10 ноября ралли.

На этой неделе мы увидели достаточное количество драйверов, стимулировавших укрепление валюты США. Это и назначение Джерома Пауэлла на второй срок в статусе председателя ФРС, и публикация протокола ноябрьского заседания Комитета по открытым рынкам, который показал, что члены FOMC были открыты к сворачиванию стимулов более быстрыми темпами для обуздания инфляции, хотя тогда статистика по инфляции за октябрь еще не была опубликована (возможно ФРС удалось краем глаза подглядеть цифры). Это и статистика по количеству заявок на пособие по безработице: показатель за неделю вырос на 199 тыс. заявок — самый низкий прирост с 1969 года.

Накануне глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли сказала, что видит аргументы в пользу ускорения темпов сворачивания стимулов ФРС и открыта для этого, если инфляция останется повышенной, а рост занятости — сильным. Она прогнозирует, что ФРС впервые захочет повысить ставки в конце следующего года, но не будет удивлена, если регулятор поднимет ставку в 2022 году дважды.

Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам уже со 100% вероятностью учел возможность повышения ставки в июне 2022 года. Вероятность такого шага в мае подскочила до 65%. Такие ожидания продолжают оказывать поддержку доллару, который среднесрочно может укрепиться по отношению к евро до 1,1000.

ВАЛЮТЫ Emerging Markets

6 из 24 валют развивающихся рынков укрепились к доллару по итогам среды.

Мексиканское песо подешевело на 0,94% и стало лидером снижения в сегменте ЕМ после того, как президент Мексики выбрал чиновника из Минфина с небольшим опытом в области денежно-кредитной политики в качестве человека, который возглавит Центробанк страны. Рынки с опасением отнеслись либо к компетенциям Виктории Сеха в контексте ее новой должности, либо к тому, что под ее руководством Центробанк сможет оставаться независимым от правительства.

Турецкая лира в среду укрепилась к доллару на 7,3% и стала лидером роста среди представителей ЕМ.

С учетом того, что во вторник лира обесценилась сразу на 11,2%, коррекция в среду выглядит сопоставимой в контексте высокой волатильности, которую лира демонстрирует этой осенью.

Собственно, утром в четверг лира уже вновь теряла в цене около 1,6% и была аутсайдером сегмента Emerging Markets.

На наш взгляд, проводимая в Турции денежно-кредитная политика неизбежно вызовет очередной виток инфляционной спирали. В результате в какой-то момент в 2022 году регулятор будет вынужден резко повысить ставку.

Мы ожидаем реализацию сценария 2018 года, когда ЦБ Турции в итоге был вынужден повысить ставку с 8% до 24% годовых. Соответственно, наш базовый сценарий дальнейшего развития событий в Турции — постепенный отказ от текущей политики при сохранении политической риторики. В 2018 году Эрдоган все также критиковал повышение ставок и связывал падение лиры с операцией внешних сил против Турции. Тогда у страны был дипломатический конфликт с США.

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут в июне 2023 года. Приближение выборов будет фактором давления, который должен стимулировать возвращение стратегии к повышению ставок.

РУБЛЬ

Российский рубль продолжает демонстрировать высокую волатильность, но при этом смог обозначить сопротивление на уровне 75,00, пробить которое пока не решается. В среду рубль вместе с мексиканским песо был в аутсайдерах, снизился к доллару на 0,9%, однако утром в четверг рубль был в лидерах роста ЕМ и прибавлял к доллару 0,46%.

Концовка среды диктовалась американским долларом, который заметно укрепил свои позиции после выхода большого набора статистики. К тому же спрос на доллар был повышенным в связи с тем, что в четверг финансовые рынки в США закрыты из-за празднования Дня благодарения. Геополитическая напряженность также продолжала давить на рубль. США по слухам рассматривают возможность отправки своих военных советников, а также дополнительного вооружения на Украину. В том случае если слухи станут реальностью, такой шаг может быть расценен Россией, как эскалация конфликта, что беспокоит инвесторов.

Рубль с учетом фундаментальных факторов выглядит недооцененным, но устранить ее поможет только испарение геополитической премии. На наш взгляд, событие, которое реально могло бы стимулировать выход геополитического риска из курса рубля — объявление даты переговоров лидеров США и России.

Однако пока здесь конкретики нет даже на уровне слухов. В остальном укрепление рубля возможно только при поддержке цен на нефть. Котировки Brent около $85/барр. позволят рублю с рюкзаком геополитики на спине вернуться к 73,00.