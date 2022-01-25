Вчерашняя сессия стала очередным испытанием для локального валютного рынка – нагнетание пессимизма вокруг геополитических процессов напомнило о себе резкими продажами рубля. Пара USD/RUB обновила отметку 79.50, а EUR/RUB – почти достигла отсечки 90.0. В момент острого пессимизма на помощь пришел Банк России – как и в 2018 г. на фоне эскалации геополитических рисков регулятор отменил покупки иностранной валюты в рамках реализуемого Минфином бюджетного правила.

С технической стороны вопроса, уход Банка России с рынка может снизить регулярный объем спроса на 36.6 млрд руб./день в период с 25 по 4 февраля, после чего потенциальный объем покупки будет уточнен Минфином в рамках ежемесячных процедур прогнозирования. Ввиду того, что регулятор не комментировал отдельно схему действий, а также сроки возобновления покупок, мы предполагаем реализацию уже опробованной процедуры – пополнение резервов Минфина с баланса регулятора с последующим выходом Банка России на рынок для восполнения запасов, оговоренных бюджетным правилом.

К текущему моменту доллар-рубль сумел консолидироваться вблизи отметки 78.5, а евро-рубль – вблизи 89.0, что все же не позволило национальной валюте оспорить позиции аутсайдера среди валют развивающихся рынков. При этом мы наблюдаем рост давления на некоторые валюты на фоне дестабилизации рисковых настроений в преддверии заседания ФРС, что по-своему будет сдерживать потенциал восстановления рубля в ближайшие дни, сохраняя за доллар-рублем и евро-рублем интервалы 78.0-79.5 и 88.0-90.0 на случай разочарования политическим урегулированием конфликта вокруг Украины.