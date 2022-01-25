До старта основной сессии рубль умеренно укреплялся, после чего сдал позиции, однако вскоре вернулся к дневным вершинам благодаря улучшению внешнего фона. Поначалу мировые индексы и нефтяные цены находились под давлением, но затем стали восстанавливаться.

Глобальные инвесторы сумели перебороть страх предстоящего ужесточения монетарной политики крупнейших центробанков. В преддверии завтрашнего заседания ФРС многие надеются, что американский регулятор смягчит риторику на фоне слабости рисковых активов, а также негативных экономических данных.

Дополнительную поддержку рублевым активам оказало некоторое улучшение геополитической риторики, которое усилило надежды на то, что удастся избежать реализации наихудшего сценария в противостоянии России и Запада.

Развивающиеся валюты в начале дня снижались из-за укрепления доллара. Хотя оно продолжилось, утром ситуация в секторе стала улучшаться, некоторые представители вышли в плюс на фоне восстановления мировых рынков.

Российский долговой рынок предпринял очередную неудачную попытку развить восходящую коррекцию. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI символически обновил шестилетний минимум, после чего резко отскочил, но вскоре стал активно снижаться, выйдя в небольшой минус.

Во второй половине наших торгов глобальные площадки и нефтяные цены сдали позиции. Несмотря на это, рубль лишь немного просел, сохранив основные достижения сессии.

Нефть не смогла продолжить рост

В первой половине дня нефтяные цены консолидировались в небольшом минусе, после чего совершили рывок вверх. Однако восходящее движение не получила развитие, вскоре котировки просели, обновив дневной минимум. Сейчас Brent торгуется в небольшом плюсе около отметки $85,6.

Давление на все сырьевые товары оказывает активное укрепление доллара. Дополнительным негативом выступает нестабильная ситуация на мировых рынках, приводящая к периодическим ценовым провалам. Однако большие геополитические риски, а также высокий спрос на нефть крупнейших потребителей, в частности Индии, оказывает поддержку нефтяным ценам.

Доллар устойчиво растет

Американская валюта с начала дня укрепляется, усилив восходящую динамику после открытия европейских торгов. Индекс доллара (DXY) переписал двухнедельную вершину, прибавляя сейчас 0,3% около отметки 96,2 п.

На этом фоне европейская валюта демонстрирует нисходящую динамику, ускорив снижение в начале основной российской сессии. Пара EUR/USD обновила месячный минимум, теряя сейчас 0,4% около значения 1,128.