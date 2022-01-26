Во вторник на мировых рынках сохранилось преобладание продаж, что привело к негативной динамике рынков акций.

Инвесторы продолжают сокращать длинные позиции в портфелях в преддверии окончания двухдневного заседания ФРС США. Маловероятно, что по итогам заседания будут предприняты какие-то шаги в свете денежно-кредитной политики, а ее ужесточение начнется не ранее марта, когда закончится программа количественного смягчения. Однако, учитывая высокую инфляцию в Штатах, участники торгов опасаются «ястребиных» сигналов со стороны американского регулятора, свидетельствующих о возможности более активного, чем предполагалось ранее, подъема ставки, а также о его готовности пойти на сокращение баланса. Удорожание стоимости заимствований в США и отток долларов ликвидности с рынков являются негативными факторами для широкого спектра активов и буду способствовать их снижению.

На таком фоне по итогам предыдущего дня индексы MSCI World и MSCI EM потеряли порядка 1%. В США к вечеру основные индексы отыграли часть потерь, однако, в отличии от понедельника, не смогли выйти в плюс. Так, по итогам дня индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,2% и 1,2% соответственно. В аутсайдерах оказались сектора IT и телекомов, индексы которых потеряли более 2%. Отметим динамику нефтегазового сектора, индекс которого по итогам дня вырос на 4%.

Если же говорить о настроениях на утро среды, то их можно охарактеризовать, как умеренно негативные. Ведущие азиатские индексы снижаются в пределах 0,4%. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,4%, торгуясь в районе 86,6 доллара за баррель. Кроме итогов заседания ФРС, в ходе торгов инвесторы обратят внимание на статистику по продажам новостроек в США.

По итогам вторника индекс Мосбиржи смог подтянуться на 0,7%, выйдя в район 3 260 пунктов. Сегодня утром, учитывая внешний фон, наши акции могут предпринять очередную попытку коррекционного роста. Однако в ходе сессии они вновь могут оказаться под давлением со стороны внешней конъюнктуры, в результате чего индексу Мосбиржи не удастся продемонстрировать существенного роста. Исключением может стать ситуация со снижением геополитической напряженности, что даст нашему рынку импульс к полноценному восстановлению. При этом в текущий момент основным выступает сценарий дальнейшего снижения индекса Мосбиржи с целями в районе 2 900 – 2 950 пунктов. Сигналом к его отмене может стать подъем рынка в район 3 400 пунктов.

На валютной секции Московской биржи в рамках утренней сессии рубль умеренно укрепляется по отношению к основным мировым валютам, в результате чего доллар и евро теряют 0,1% и 0,01% соответственно. Поддержку рублю продолжают оказывать высокие уровни на рынке энергоносителей, которым не соответствует текущее положение национальной валюты, а также приостановка покупки валюты по бюджетному правилу. Однако для полноценной коррекции в паре доллар/рубль этого может не хватить. Здесь также определяющим фактором продолжает оставаться геополитическая ситуация, которая не позволяет рублю перейти к восстановлению. При этом с фундаментальной точки зрения более адекватными уровнями для доллара выступает диапазон 73 – 75 рублей за единицу американской валюты.