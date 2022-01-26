На утренней сессии все "голубые фишки" опять торгуются в уверенном минусе. И это совсем не радует, учитывая подрастающие американские фьючерсы и стабилизацию нефти.

Можно говорить и о некотором улучшении политического фона. Несмотря на вновь прозвучавшие санкционные угрозы, на этот раз намерения лишить доступа России к высоким технологиям, позитивом являются заявления США об отсутствие намерения посылать войска на Украину. НАТО также не немерено размещать свои силы на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что риски нападения России на Украину сильно преувеличены.

Таким образом, можно ожидать, что острая фаза давления Запада на Россию заканчивается.

На этом фоне российский рынок акций вчера сумел совсем немного подрасти, но сегодня продолжать подъем пока не хочет.

Впрочем, ситуация может измениться в любой момент, волатильность движения котировок как отдельных бумаг, так и биржевых индексов, в последние дни резко возросла. Это говорит о том, что на акции начинает появляться сильный спрос.

И все-таки делать новые среднесрочные покупки еще очень опасно. Нет никакой уверенности в том, что рынок достиг дна.

Кроме политики, на рублевые активы сильно влияет ситуация на американских биржах. Пока складывается впечатление, что мировой фондовый рынок формирует среднесрочный нисходящий тренд.

Очень многое для дальнейшей динамики фондовых активов будет зависеть от сегодняшнего решения ФРС США и последующего выступления ее руководителя Джерома Пауэлла. Если регулятор даст намек на усиление темпов ужесточения денежно-кредитной политики, фондовые рынки ждет волна сильного снижения, и рублевые активы, несмотря на их перепроданность, не останутся в стороне.

Поэтому инвесторам пока рекомендуем сохранять выжидательную позицию.

Несмотря на решение Банка России временно прекратить покупку валюты в рамках бюджетного правила и налоговый период, курс рубля продолжает показывать намерение подобраться к отметке 80 руб за доллар. Видимо, в условиях окончания острой фазы падения рынка акций, спекулянты пытаются раскачать валютный рынок. На него также начали выходить рубли, полученные от распродаж акций и ОФЗ.

И здесь ситуация во многом будет зависеть от реакции рынков на решение ФРС.