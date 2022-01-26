На российском рынке акций сохраняется экстремально высокая волатильность. В течение дня мы можем спокойно видеть колебания на 3% в любую сторону, причем по индексу, а не по отдельным голубым фишкам.

Рынки чутко реагируют на любые локальные инфоповоды, касающиеся геополитической обстановки. Комментарии чиновников способны вызывать сильнее отклонения, однако в условиях уже и без того мощной накопленной волны распродаж их влияние обычно краткосрочное.

Сейчас мы находимся в состоянии непрерывного потока информационного шума, а участники рынка стараются между строк уловить любые намеки о сближении/расхождении позиций в высказываниях дипломатов и чиновников.

Если в предыдущие дни на рынке преобладали волнообразные импульсы широким фронтом, то со вторника мы начали наблюдать очень сильные колебания в отдельных бумагах без новостей. Мощный рост прошел в акциях TCS Group, МосЭнерго, Fix Price, Русагро. Сильную просадку показали ПИК, ММК и X5 Group.

Угрозы санкций. Во вторник в СМИ появились сообщения с угрозами дополнительной порции западных санкций в случае эскалации ситуации на российско-украинской границе. В Белом доме пообещали ввести более тяжелые, чем в 2014 г. финансовые меры. В числе возможных шагов, о которых идет речь, — новый экспортный контроль, пишут РИА Новости. Это лишении продукции, которая является критически важной для развития высоких технологий в таких сферах, как оборона, лазеры, сенсоры, судоходство, искусственный интеллект, роботостроение, сказал представитель администрации.

Влияние таких заявлений не добавляет оптимизма инвесторам, однако их появление уже не так бьет по котировкам.

В качестве повода для введения ограничений все время называется гипотетическое вторжение России на Украину. Однако мы уже ранее отмечали множество комментариев высокопоставленных лиц, намекающих на то, что СМИ стихийным образом преувеличиваются происходящее. Даже сам президент Украины накануне призвал сохранять спокойствие и не верить всем новостям из СМИ. То, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще совсем не означает неизбежной эскалации и является тонкостями сложной дипломатической игры, отметил он.

Почему мы так внимательно следим за подобными высказываниями? Сбор всей информации позволяет хоть сколько-нибудь увеличить вероятность выстраивания правильного прогноза развития событий. Сейчас фактор санкционных угроз является доминирующим для нашего рынка, и именно эти риски определяют наличие того огромного дисконта наших акций к справедливой стоимости, который сложился в последние месяцы.

Локальный взгляд на рынок осторожный, но в среднесрочной перспективе при стабилизации фона у индекса МосБиржи и ключевых голубых фишек остается значительный потенциал для подъема.

Вечерний выкуп. На вечерней сессии индекс МосБиржи уверенно вырос, итоговый подъем к концу дня составил 3,7%. Единой причины такого резкого роста не было, а сыграл сразу комплекс факторов:

— Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у президента США нет желания или намерения отправлять американские войска на Украину.

— Североатлантический альянс не планирует размещать свои боевые подразделения на Украине, отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN во вторник.

— Прошло умеренное восстановление цен на нефть. Фьючерсы Brent вернулись к $88 за баррель.

— Произошел отскок в value акциях на рынке США. В первую очередь он коснулся энергетического сектора. Бумаги Chevron, Exxon Mobil и ConocoPhillips прибавили более 3%.

Такой совокупности факторов в условиях сильной перепроданности оказалось достаточно для рыночного отскока. У нас среди голубых фишек на вечерней сессии как раз в первую очередь поднимались нефтяные бумаги Лукойла и акции Роснефти, которые вышли в плюс, хотя в течение дня падали на 4%.

На рынке США смешанная динамика. По сравнению с предыдущими сессиями разнонаправленная тенденция высокотехнологичного сектора и традиционных акций стоимости (value stocks) стала еще боле ярко выраженной. Так, Nasdaq Composite во вторник потерял 2%, тогда как промышленный DJIA практически не изменился.

По индексу S&P 500 техническая картина существенным образом не улучшилась. Вернуться выше 200-дневной скользящей средней не получилось, а значит риски последующего спуска к новым локальным минимумам сохраняются высокими. Что касается краткосрочной перспективы, то на фоне локальной перепроданности назрел основательный отскок. Но пока рынок находится ниже 3430 п., общая картина остается нисходящей.

В фокусе

Заседание ФРС. Сегодня в 22:00 МСК будут опубликованы значение ключевой ставки и пояснительная записка. В 22:30 МСК состоится пресс-конференция Джерома Пауэлла. Регулятор находится в стадии ужесточения денежно-кредитной политики. К марту ожидается завершение программы QE. Тогда же планируется и первое повышение ключевой ставки, на что Пауэлл сегодня может прямо намекнуть.

Среди экспертов даже встречается мнение, что ФРС на фоне роста инфляции может досрочно завершить программу стимулирования, не дожидаясь следующего заседания.

И, на мой взгляд, это было бы логичным, ведь регулятор уже через несколько месяцев намерен начать сокращать свой баланс.

Не вижу причин для продолжения проведения QE в феврале и марте, кроме простого следования ФРС своему ранее сделанному плану и поддержки фондового рынка, который в последнее время выглядит нестабильно. Сценарий с досрочным сворачиванием QE не является для рынка базовым, так что в случае его реализации S&P 500 может отреагировать снижением.

Плавный рост золота. Долгое время драгметалл находился в фазе консолидации и не показывал устойчивого тренда. Но в последнее время идет попытка смены этой тенденции. Стоимость тройской унции подобралась к $1850, несмотря на ужесточение ДКП со стороны ФРС. Эта устойчивость внушает оптимизм, в том числе это касается и акций Полюса и Полиметалла.

Как уже выше было сказано, на российском рынке происходит очень много сильных движений без корпоративных событий. Ниже представили наиболее заметные отклонения в акциях, которые происходили без поддержки свежих новостей:

TCS (+7,6%). Бумаги банка ранее показали одно из самых сильных снижений с осенних максимумов среди ликвидных акций (-48%). В этой ситуации скорость отскока также может быть более высокой, чем у других фишек. До ближайших важных уровней технического сопротивления еще далеко — они расположены на 5700 руб. и выше.

МосЭнерго (+6,9%). Акции с опозданием начали реагировать на сильный операционный отчет, опубликованный днем ранее. Выработка электроэнергии в 2021 г. составила 62,0 млрд кВт∙ч, что на 13,9% больше показателя за аналогичный период 2020 г. Масштаб снижения относительно осенних уровней был меньше, чем у индекса МосБиржи, так что и в случае начала фазы восстановления бумаги далее вряд ли сумеют показать опережающую динамику, хотя общий среднесрочный взгляд по ним умеренно положительный.

Fix Price (+6,6%). Днем ранее компания опубликовала отчет за IV квартал и объявила байбэк, однако ускорение произошло лишь во вторник. Несмотря на значительную просадку, на мой взгляд, бумаги не выглядят чрезмерно дешевыми относительно потребительского сектора. Существенного дисконта не вижу. Значительное падение в последние месяцы было в первую очередь связано с чрезмерно завышенной оценкой в ходе IPO.

Русагро (+5,6%). Бумаги просто вернулись на исходные позиции, отыграв сильную просадку понедельника. Краткосрочный взгляд на перспективы бумаг преимущественно нейтральный, хотя на длинном горизонте положительные ожидания.

X5 Group (-3,7%). В бумагах сохраняется депрессивная динамика. Вчера были обновлены минимумы с 2019 г. Компания планирует в ближайшие три года поддерживать выплаты дивидендов как минимум на уровне 2020 г. — 50 млрд руб. Это 184 руб. на одну ГДР или 11,3% по текущим котировкам. В лучшем случае в компании ждут их увеличения не более чем на 10% в год. Таким образом, дивидендный план в оптимистичном сценарии следующий: до 203 руб. в 2022 г., до 223 руб. в 2023 г., до 245 руб. в 2024 г.

ПИК (-7,5%), Самолет (+11,5%). В секторе происходят очень сильные движения без корпоративных событий. Прогнозировать такие мощные импульсы крайне сложно.

ММК (-3%). В моменте бумаги падали на 6%, обновив минимумы с прошлого апреля. На графике формируется слабая техническая картина. За счет падения котировок снижаются шансы на включение в MSCI Russia. Ключевым фактором поддержки акций выступают ожидания высокой дивидендной доходности в следующие 12 месяцев (15%+) на фоне относительно неплохой ценовой конъюнктуры на рынке стали.

Сегодня М.Видео и Группа Самолет опубликуют операционные результаты за IV квартал 2021 г.

В США продолжится сезон корпоративной отчетности. Среди наиболее заметных компаний сегодня финансовые результаты представят Tesla, Abbott Laboratories, Intel, AT&T и Boeing.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник отскочили. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра поднимается на 0,3%, нефть Brent в минусе на 0,3% и находится около уровня $88.