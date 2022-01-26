Стоимость доллара вчера вновь поднималась выше 79 руб., следуя за ухудшением внешнего фона, однако по окончании дня сумела вернуться в диапазон последних двух дней (78-79 руб.).

Ключевым фактором давления на валюты развитых и развивающихся экономик во вторник оказывал негативный внешний фон: распродажи на фондовом рынке Америки сохранились из-за ожиданий инвесторами жесткой риторики ФРС по ДКП по итогам завершающегося сегодня заседания. Отметим, что в первой половине торгов вчера рубль был аутсайдером, вместе с волатильной турецкой лирой. Однако в ходе вечерней сессии национальная валюта смогла компенсировать внутридневные потери при поддержке вернувшихся к росту цен на нефть Brent (стоимость барреля поднялась к 88 долл.). Отметим, что решение ЦБ об остановке ежедневного выкупа валюты по бюджетному правилу также поддержало позиции рубля. Отметим, что 5-летний CDS на Россию слегка снизился, что способствовало ослаблению нервозности и некоторому снижению торговой активности на валютном рынке (впрочем, объемы превышали среднемесячный показатель на +23%).

На утро среды формируется нейтральный фон, говорящий о возможном продолжении консолидации пары доллар-рубль: американские фьючерсы сдержанно «плюсуют», указывая на вероятную стабилизацию ситуации на фондовом рынке США в ожидании результатов заседания ФРС, глобальные фондовые индексы также пытаются оправиться после недавней коррекции, цены на нефть Brent колеблются у отметки 88 долл.

Сегодня ожидаем пониженной торговой активности на российском валютном рынке, с консолидацией пары доллар-рубль в диапазоне 78-79 руб.