Торговая динамика была смешанной. Вопреки ожиданиям, мощного отскока голубых фишек не произошло. Лидерами роста на корпоративных новостях стали акции Самолета (+11,54%). В аутсайдерах оказались бумаги ГК ПИК (-11,73%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 79.

М.видео (-1,26%) опубликует операционные результаты за четвертый квартал и полный 2021 год. Мы ожидаем, что продажи товаров на площадке М.видео за год составили 597 млрд руб., выручка прогнозируется на уровне 494 млрд руб., доля онлайн-продаж оценивается в 69%. Финансовые результаты будут опубликованы во второй половине марта. Согласно прогнозам, прибыль достигнет 12,4 млрд руб. при EBITDA на уровне 57,2 млрд руб. Котировки ретейлера достигли минимума за полтора года. По нашему мнению, акции М.видео значительно недооценены. Наш таргет по бумаге — 760 руб., апсайд к текущей цене — 110%.

Ожидаем отскок. Драйвером могут стать комментарии ФРС по итогам первого в этом году заседания. Также сегодня будет опубликована важная статистика: запасы нефти в США, количество заявок на ипотеку. Многие акции выглядят сильно перепроданными, поэтому волна покупок может последовать сразу за комментариями Джерома Пауэлла. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 76,5–78,5. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 3250–3450 пунктов.