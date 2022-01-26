По итогам вторника стоимость нефти подросла – Brent вернулся к отметке 88 долл./барр., продолжая удерживаться у максимумов года в ожидании нормализации общерыночной конъюнктуры и итогов заседания ФРС. Поддержку рынку нефти продолжили оказывать сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке и отраслевой оптимизм. Так, вчера вышли недельные данные Американского института нефти по запасам энергоносителей в США, — согласно им, запасы сырой нефти в стране снизились на 872 тыс. барр., а дистиллятов – на 2,2 млн барр., что оказалось несколько лучше консенсусов, формируя позитивные ожидания по аналогичному отчету Минэнерго США, выходящему сегодня.

Текущая техническая картина по нефти Brent остается неплохой: котировки продолжают консолидироваться в диапазоне 86-90 долл./барр., сохраняя потенциал для развития роста и теста зоны 90+ долл./барр. Сегодня утром нефтяные котировки вновь находятся под символическим давлением — инвесторы не предпринимают активных действий, пока на фондовых рынках сохраняется консервативный настрой. Мы полагаем, что нефть в течение дня останется у уровня 88 долл./барр., к вечеру может попытаться продвинуться выше.