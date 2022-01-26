2022-01-26T09:48:34+03:00
2022-01-26T09:48:34+03:00
2022-01-26T09:48:34+03:00
2022
https://1prime.ru/experts/20220126/835889149.html
ОФЗ остаются под давлением из-за геополитики и ожиданий повышения ставок
Мнения аналитиков
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Во вторник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх еще на 4-6 б.п. Отмена Минфином РФ аукционов по размещению нового госдолга, а также позитивная динамика нефтяных цен не оказали... ПРАЙМ, 26.01.2022
рынки, мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/83333/36/833333642.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83333/36/833333642.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83333/36/833333641.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83333/36/833333641.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83333/36/833333629.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83333/36/833333629.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Дмитрий Монастыршин
https://cdnn.1prime.ru/images/82696/61/826966101.jpg
Во вторник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх еще на 4-6 б.п. Отмена Минфином РФ аукционов по размещению нового госдолга, а также позитивная динамика нефтяных цен не оказали существенной поддержки рынку. Инвесторы опасаются, что геополитические риски могут стать причиной повышения ключевой ставки ЦБР более чем на 100 б.п. на ближайших заседаниях (выше 9,5% годовых).
На глобальном рынке облигаций вчера отмечалась нейтральная динамика. Снижение прогноза МВФ по темпам роста мировой экономики на 2022 год до 4,4% (4,9% ранее) не отразилось на ценах облигаций. Доходность UST-10 осталась около 1,77% годовых. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед объявлением итогов заседания ФРС в эту среду.
Сегодня ожидаем продолжения умеренных продаж рублевых облигаций. Опасения ускорения инфляции и страновые риски могут способствовать сдвигу доходности 10-летних ОФЗ ближе к 10,0% годовых.