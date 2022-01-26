Во вторник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх еще на 4-6 б.п. Отмена Минфином РФ аукционов по размещению нового госдолга, а также позитивная динамика нефтяных цен не оказали существенной поддержки рынку. Инвесторы опасаются, что геополитические риски могут стать причиной повышения ключевой ставки ЦБР более чем на 100 б.п. на ближайших заседаниях (выше 9,5% годовых).

На глобальном рынке облигаций вчера отмечалась нейтральная динамика. Снижение прогноза МВФ по темпам роста мировой экономики на 2022 год до 4,4% (4,9% ранее) не отразилось на ценах облигаций. Доходность UST-10 осталась около 1,77% годовых. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед объявлением итогов заседания ФРС в эту среду.

Сегодня ожидаем продолжения умеренных продаж рублевых облигаций. Опасения ускорения инфляции и страновые риски могут способствовать сдвигу доходности 10-летних ОФЗ ближе к 10,0% годовых.