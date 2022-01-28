Вчера на российском рынке акций наконец-то состоялся мощный отскок. Причиной этого стали политические заявления российских чиновников, к которым рынок наконец-то стал прислушиваться.

Хотя переданный ответ США о гарантиях обеспечения безопасности России совсем не порадовал, похоже, что переговоры по данному вопросу продолжатся. Но наибольший оптимизм вызвали слова представителя МИД о недопустимости даже самой мысли о войне России и Украины.

На этом фоне «Газпром» взлетел более чем на 8%, а Сбербанк – более чем на 7%. Индекс Мосбиржи вырос на 3% и закрыл день вблизи отметки 3500 пунктов. Сегодня с утра этот уровень будет пройден, и техническая картина по российскому рынку акций значительно улучшится. Вот только непонятно, надолго ли. Справедливости ради стоит отметить, что вчерашний бурный рост во многом был следствием закрытия шортов.

Пока же российские "голубые фишки" уверенно растут. Лидеры все те же: "Газпром" и Сбербанк, прибавляющие свыше 2%.

Сегодня пятница, и с большой вероятностью можно ожидать сокращения лонгов под занавес торгов для снижения рисков. Кроме того, очень волатильно торгуется Америка: вчера Индекс S&P 500 начал торги с 1,5-процентного роста, а закрыл – 0,5-процентным снижением. Скорее всего, высокая волатильность за океаном сохранится в ближайшие дни.

Именно от Америки исходит основная угроза для дальнейшего роста – идти вверх на падающих американских индексах долго мы не сможем.

Воспрял духом и рубль, который вчера не только прекратил попытки протестировать на прочность отметку 80 руб за доллар, но и укрепился к доллару на 1,5%. Российская валюта потихоньку начинает снижать "политическую навеску", оцениваемую в курсе в 2-3 рубля.

Сейчас рубль поддерживается пиком налогового периода: поступающая на рынок дополнительная валютная выручка со стороны экспортеров не встречает сопротивления в виде покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Намечается откат доллара и на мировом валютном рынке после бурного роста на публикации итогов заседания ФРС США. Сегодня с утра Индекс доллара теряет 0,1%, что также поддерживает рубль.

Однако вечером с большой вероятностью можно ждать традиционного для пятницы усиления спрос на доллары и евро.

Стратегической же целью укрепления российской валюты пока выступает район 75 руб за доллар. Ниже этой отметки пару доллар-рубль в нынешней ситуации мы пока не видим.