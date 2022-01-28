Российскому рынку акций на фоне накопленной перепроданности и рекордного за последние два года падения голубых фишек нужен был только повод, чтобы начать мощный отскок. Вчера участники рынка увидели его в комментариях представителей ряда ведомств. В результате на рынке акций произошел бурный рост на высоких оборотах.

В моменте такое ускорение дополнительно провоцировалось срабатыванием защитных стоп-приказов по спекулятивным коротким позициям. Главным образом эта разрядка затронула голубые фишки, а также IT-сектор, который в последние месяцы просел сильнее всех.

Повышенный спрос именно на самые ликвидные бумаги — это обычное явление для первой фазы общерыночного отскока. Второй и третий эшелон традиционно догоняют чуть позже, если фон не начнет ухудшаться.

Повод для роста. Россия получила ответ США на предложения по безопасности. Реакция российских властей не отличалась особым воодушевлением, но и немедленно отвергнут документ не был. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что решение о дальнейших шагах Москвы будет принимать президент.

Позже появилось заявление представителя МИД РФ о неприемлемости даже мысли о войне между Россией и Украиной. А в минобороны Белоруссии заявили, что вооруженные силы РФ покинут страну после плановых учений. Все это вызвало ускорение роста наших акций и рубля. Подобные комментарии с одной стороны разбивают накопленный поток сообщений западных СМИ о высокой вероятности эскалации в регионе, с другой, в глазах инвесторов они снижают риски реализации санкционных угроз.

Учитывая вчерашний оптимизм на рынке, все же хочется отметить, что масштаб движения котировок не всегда отражает соразмерное изменения рисков. Динамика индекса акций и рубля не является безусловным барометром вероятностей — она лишь отражает рыночные настроения. Фактор геополитики в ближайшие сессии останется центральным драйвером для российского фондового рынка.

По индексу МосБиржи общая техническая картина начала заметно улучшаться. Идет попытка формирования устойчивого возвратного движения. Для подтверждения импульса необходимо 1–2 сессии закрыть выше 3525–3540 п. В таком случае далее ориентиры отскока сместятся к 3700–3750 п. В это же время негативным сигналом станет возврат ниже 3350 п.

В паре USD/RUB вчера также прошла разрядка. Курс опустился с 80 в диапазон 77,5–78. Пространство для укрепления национальной валюты все еще сохраняется. При этом ценовая конъюнктура на рынке нефти остается крайне благоприятной. Фьючерсы Brent держатся вблизи $90.

На долговом рынке отскок отстает от масштаба подъема рынка акций. Индекс гособлигаций (RGBI) в четверг вырос лишь на 0,5% и пока все еще остается совсем рядом с минимальными за пять лет уровнями. Без ухудшения ситуации на геополитическом фронте не наблюдается причин для дальнейшего падения российских ОФЗ. Наоборот, любые признаки стабилизации способны обеспечить их плавное восстановление. Это было бы позитивно и для рынка акций с точки зрения общего снижения рублевых ставок дисконтирования.

На рынке акций США сохраняется смешанная динамика. Рынок делится на несколько лагерей. Фаза ужесточения ДКП ФРС в первую очередь давит на высокотехнологичные акции роста с высокими мультипликаторами. Так, индекс Nasdaq Composite с максимумов уже потерял 17,5% и находится на грани перехода в фазу «медвежьего рынка» (если потеряет более 20%). В это же время промышленные DJIA откатился лишь на 7,5%.

Две последние сессии начинались с попытки продолжения отскока, однако к концу сессии индексы вновь снижались. Давление со стороны продавцов остается высоким. Общая картина по S&P 500 не улучшается. Наоборот, пока рынок находится ниже 4430 п., общая тенденция остается нисходящей.