Вчерашний день показал хрупкость текущих настроений и позиций на валютном рынке в контексте новостного фона. Череда сообщений о завершении военных учений России и Беларуси, а также о нежелательности развития военного конфликта между Россией и Украиной привели к стремительному укреплению позиций рубля – против доллара США он укрепился почти на 2.2%, а в паре с евро – почти на 3.6%. В итоге, пара доллар-рубль оказалась ниже отметки 78.0, а евро-рубль ниже 87.0.

Мы полагаем, после череды резких движений рубль перейдет в фазу консолидации (в интервалах 77.5-79.0 и 86.0-87.5, соответственно) – как минимум в ближайшие дни этому может способствовать разреженный новостной фон: в области геополитики наметился более разреженный график контактов, тогда как мировые рынки приходят в норму после довольно резких заявлений Дж. Пауэлла касательно процентной политики и «бодрого» укрепления доллара США относительно валют G10. И все же, мы рекомендуем с осторожностью относиться к идее отказа от хеджирования валютных рисков в ожидании быстрого восстановления позиций рубля до уровней окончания 2021 года – перечень накопившихся проблем настолько широк, что может моментально вернуть высокую волатильность вопреки прочным фундаментальным показателям.