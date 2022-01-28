Валюты стран G10

Доллар утром в пятницу, 28 января, укреплялся против большинства валют Большой десятки после заметного роста в течение двух предыдущих дней. Ястребиный тон ФРС сигнализирует старт повышения ставок в США в марте и открывает дверь для более частых шагов в направлении нормализации денежно-кредитной политики с потенциально более крупным в некоторых случаях шагом, нежели стандартные +25 б.п.

Индекс доллара вырос до 97,30 п. — максимум за полтора года. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам на 100% уверен в повышении ставки в марте и в мае (в апреле заседание не предусмотрено), а также в пяти повышениях ставки в ближайшие 12 месяцев (по январь 2023 года). До конца 2022 года будет еще 7 заседаний Комитета по открытым рынкам ФРС. В том случае если рынок начнет закладываться на повышение ставок на каждом заседании в 2022 году, индекс доллара может в ближайшие месяцы подняться до психологического уровня 100 пунктов.

Мы сохраняем без изменений наш прогноз по EURUSD на уровне 1,1000. Перспективы доллара во втором полугодии выглядят далеко не однозначно. Поэтому наш прогноз консервативный. Спред доходностей между 10-летними и 2-летними облигациями Казначейства США составляет около 62 пунктов. Это минимальные с лета 2020 года значения. Мы не прогнозируем стагфляцию или рецессию в экономике США, но отмечаем, что рынок стал более склонен видеть риск того, что высокая инфляция будет требовать от ФРС повышения ставок, но ухудшение экономических данных будет указывать, что ужесточение денежно-кредитной политики мешает экономической экспансии. Поэтому считаем, что ожидания повышения ставки по федеральным фондам на каждом заседании ФРС в 2022 году выглядят чрезмерно оптимистично.

Рубль и другие валюты Emerging Markets

Только 3 из 24 валют развивающихся рынков укрепились к доллару в четверг и 10 валют демонстрировали попытки роста утром в пятницу.

• Лидеры роста с начала года: чилийское песо (+5,7%), перуанский соль (+4,2%), южноафриканский ранд (+3,2%).

• Лидеры снижения с начала года: российский рубль (-4,3%), турецкая лира (-2,5%), болгарский лев (-2%).

Центробанк Чили неожиданно повысил ставку на максимальную величину за 20 лет: повышение на 150 б.п. до 5,5%. Аналитик прогнозировали повышение на 125 б.п. При этом регулятор дал понять, что продолжит повышение ставок для борьбы с инфляцией. При этом чилийское песо подешевело к доллару на 0,5%, отреагировав на снижение цен на медь. Курс USDCLP 20 декабря установил 9-месячный максимум и с тех пор песо укрепилось на 9,5%. Однако уровни ниже 800 песо за доллар выглядят тяжелыми для чилийской валюты. Итоги торгов в четверг дают сигнал возможной восходящей коррекции до 840 песо за доллар.

Южноафриканский ранд часто называют индикатором отношения к риску на развивающихся рынках. ZAR ослаб на 0,8% до 15,46 за доллар. Центробанк ЮАР повысил ставку на 25 б.п. до 4% годовых. Однако регулятор сигнализировал менее агрессивную траекторию повышения ставок в будущем, что оказало давление на ранд. Подразумеваемая траектория ставки по модели квартального прогноза ЦБ предполагает, что к концу 2024 года ставка вырастет до 6,55%, а не до 6,75%, как предполагал ноябрьский прогноз.

Российский рубль в четверг укрепился к доллару на 1,9% и стал лидером роста в сегменте Emerging Markets. Утром в пятницу курс USDRUB продолжал попытки снижения и торговался около 77,80 хотя два дня назад котировки достигали 80,40 — максимальной отметки с ноября 2020 года.

Геополитика остается основным драйвером рубля. Вечером в среду Россия получила письменные ответы от США и НАТО на свои требования по гарантиям безопасности. В ответе США нет позитивной реакции на главный волнующий Россию вопрос (членство Украины в НАТО), но есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Затем замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев заявил, что неприемлемой является даже мысль о войне между народами России и Украины. Также первый замминистра обороны Беларуси Виктор Гулевич сообщил, что по окончании учений подразделения вооруженных сил РФ покинут республику.

Стоимость 5-летних CDS на Россию (цена страховки от дефолта) снизилась на 28,5 пункта до 213,5 п. Анализ показывает, что после столь существенного внутридневного снижения в дальнейшем цена 5-летних CDS снижается, а не обновляет максимум. Соответственно, мы полагаем, что имеющиеся в моменте условия для снижения геополитической премии, включая нефть Brent в диапазоне $85–90/барр. могут способствовать возвращению к середине февраля до 75 за доллар.



