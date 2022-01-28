МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Курс рубля к основным резервным валютам в течение завершающейся рабочей недели продемонстрировал расширившийся диапазон колебаний, обусловленный геополитическими и санкционными рисками.

При этом после скачка в первой половине недели доллар и евро обновили многомесячные максимумы: с ноября 2020 года на отметке 80,41 рубля и с апреля 2021 года 90,73 рубля, соответственно.

Однако к завершению недели основные резервные валюты сползли, компенсировав скачок завершающейся недели, составивший на пике около 3 рублей по доллару и евро. С начала года этот рост равнялся 5,7 рубля и 6,2 рубля, соответственно. То есть неделя выдалась для рубля самой сложной в этом году.

Основным курсообразующим фактором для рубля стали внешние факторы в виде разнонаправленных (с точки зрения влияния на него) геополитических сигналов на фоне переговоров между Россией и Западом, в том числе по Украине.

При этом рынок нефти смог обновить очередной максимум с октября 2014 года – уже выше 91 доллара за баррель сорта Brent, после чего, впрочем, притормозил рост.

В итоге, доллар за неделю вечером в пятницу повышался на 40 копеек до уровня 77,8 рубля, евро даже падал на 1,1 рубля до 86,8 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом равнялась 6,9 тысячи.

РУБЛЬ ОСТАВАЛСЯ В САНКЦИОННО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ВИХРЕ

В начале торговой недели рубль падал против основных резервных валют, чутко реагируя на геополитические факторы, связанные с развитием отношений между Россией и Западом в контексте Украины.

В частности, НАТО объявила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. НАТО начала в Средиземном море военные учения "Удар Нептуна" с участием авианосца США Harry Truman. Россия заявила о проведении военных учений в Балтийском море.

На этом фоне Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Посольство США в Киеве попросило госдеп разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям уехать.

Кроме того, Белый дом заявил, что санкции, которые готовятся против России (в случае войны на Украине), будут введены единовременно, без поэтапного наращивания.

При этом американцы заявили, что финансовые санкции США против России будут тяжелее, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%, а ЦБ потратил 25% резервов на его поддержку. Впрочем, тогда рубль еще не был плавающим, и этим могла объясняться вполне сдержанная локальная реакция курса рубля на такую новую санкционную риторику.

Середина недели стала переломным днем на фоне зашкаливавшего по интенсивности потока геополитических новостей.

Сначала доллар и евро превысили круглые 80 и 90 рублей на новостях о том, что посольство США в Киеве призвало своих граждан подумать о выезде с Украины сейчас, так как ситуация в стране остается непредсказуемой. При этом главы ЛНР и ДНР не исключили, что может понадобиться поддержка России для противостояния Киеву.

Однако затем рубль компенсировал к основным валютам существенную часть дневных потерь после первых заявлений по письменному ответу США России о гарантиях безопасности. В частности, глава госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию с ответом США по гарантиям безопасности. Блинкен считает, что в ответе США на предложения России по безопасности есть "очень позитивные вещи".

При этом доллар на форексе рос на неделе по отношению к другим основным мировым валютам на фоне усиливающейся вероятности раннего повышения учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, о чем и стало известно по итогам заседания финансового регулятора.

Оно может произойти уже в марте. В итоге евро за неделю сполз с 1,1340 до 1,1122 доллара. Эта тенденция также давила на рубль, поскольку является сигналом об уходе инвесторов от риска.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел преимущественно в укреплении – на фоне ослабления геополитического негатива. После прихода Москве письменных ответов Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности, поступили новости о переговорах в рамках нормандского формата.

РФ рассчитывает, что на встрече советников лидеров "нормандского формата" в Берлине через две недели удастся найти развязки по урегулированию на Украине, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Наконец, сильный импульс рублю (позволивший ему компенсировать к доллару и евро в моменте более 1 рубля) дало заявление Зайцева о том, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны, подтвердил, что если это зависит от России, то войны не будет.

Наконец, финальный аккорд роста рубля на неделе спровоцировали сообщения Wall Street Journal (со ссылкой на источники) о том, что США на данный момент не рассматривают введение против РФ санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа или отключение России от SWIFT.

Финансовые регуляторы РФ проводят меры по стабилизации рынка в условиях возросшей волатильности. Минфин России 26 января уже вторую неделю не проводил аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках.

ЦБ РФ при этом приостановил покупку валюту на вторичном рынке в рамках бюджетного правила в объеме равном примерно 500 миллионам долларов в день.

Кроме того, вербальные интервенции также поддерживают курс рубля. Так, замминистра финансов РФ Тимур Максимов заявил, что снижение доли нерезидентов в облигациях федерального займа (ОФЗ) до нуля не станет критичным для российского долгового рынка, хотя повлияет на доходности и ценообразование.

При этом Минфин России может длительное время не выходить с размещениями новых ОФЗ, ждет нормализации ситуации на финансовых рынках. Игроки рынка обратили внимание на оценки Банка России о том, что международные резервы РФ с 14 по 21 января увеличились на 0,2% и достигли рекордных 639,6 миллиарда долларов.

Таким образом, все упирается в геополитику, премия в курсе доллара из-за обострения которой, по некоторым оценкам, уже превысила 10 рублей. С учетом этого и будем ожидать на следующей неделе реакции России на письменный ответ Вашингтона, хотя начинающаяся в Китае зимняя Олимпиада может и отложить его публикацию.