Вчера Индекс Мосбиржи вырос на 1,2% во многом благодаря взлетевшим на 4,5% за день акциям Сбера. Рост бумаги был обусловлен слухами, что Сбер, в отличие от ВТБ, не попадет под готовящиеся новые санкции Запада.

Техническая картина по Индексу Мосбиржи на первый взгляд улучшилась. Индикатор смог закрыть торги выше отметки 3500 пунктов, и теперь имеет шансы продолжить восхождение. Но для этого ему нужно закрепиться, с чем сегодня будут проблемы.

Вчера по ходу торгов было видно, что желание покупать упало, о чем свидетельствуют и сильно снизившиеся обороты торгов. Спрос постепенно перетекает во "второй эшелон", где лидерами были бумаги высоких технологий, отреагировавшие на мощный отскок Индекса NASDAQ.

Внешний фон с утра не радует. После сильного вчерашнего роста, фьючерсы на американские индексы торгуются в 0,25-процентном минусе, никак не может закрепиться выше 90 долларов за баррель нефть.

От динамики заокеанских индексов сейчас будет зависеть очень много, а расти Америка не хочет, что вполне оправданно с учетом ожиданий скорого повышения ставки. В лучшем случае американский рынок уйдет в высоковолатильный боковик, а в худшем – возобновит снижение.

Опять нагнетается санкционная истерия. Сегодня ждем итогов переговоров Лавров-Блинкен. Но вряд ли с них придет сильный позитив, а снижение рисков начала войны с Украиной рынком уже отыграно.

Так что стоит ожидать возобновления снижения российских акций в самое ближайшее время, в том числе за счет фиксации прибыли тех участников торгов, кто успел купить бумаги ближе к локальному дну. Его сила будет зависеть от общих настроений инвесторов в мире и политических новостей.

Для коротких продаж можно попробовать использовать "Норникель", который и вчера выглядел откровенно слабо, ВТБ, а также нефтянку в случае, если нефть начнет более серьезный откат от отметки 90 долларов.

Сбербанк выглядит сильно, но если бумага не удержит уровень 262 руб, ее падение может опередить рынок.

Рубль в паре с долларом продолжает сегодня утром укрепляться, спустившись к отметке 77. Для дальнейшей судьбы российской валюты, кроме политики и динамики Индекса доллара, будут важными заявления Минфина и Банка России относительно их дальнейших планов покупки валюты в рамках бюджетного правила. Ждем, что этот вопрос прояснится ближе к концу недели.

Пока же рубль потихоньку убирает "политическую навеску". Если не появится новых рисков и ЦБР не выйдет на биржу в качестве мощного покупателя валюты, пара доллар-рубль имеет хорошие шансы на некоторое время обосноваться в диапазоне 75-78 руб за доллар, прежде чем вновь направится тестировать отметку 80.