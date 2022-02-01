В понедельник на российском рынке был относительно спокойный торговый день, если сравнивать с тем, что мы видели в предыдущие две недели. Индекс МосБиржи плавно поднимался в течение всей сессии. Привычной высокой амплитуды колебаний не отмечалось. Обороты торгов продолжили снижаться. В акциях индекса наторговали на 149,5 млрд руб. Это минимальное значение почти за три недели.

Рынок постепенно переварил все геополитические драйверы и, не найдя повода для новых активных распродаж, продолжил восстановление вслед за ростом индексов Европы и США.

В лидерах роста в понедельник оказались самые пострадавшие ранее акции IT-сектора. На фоне стремительного подъема котировок Nasdaq Composite в России мощный импульс сформировался в Cian, Ozon, Yandex и VK.

По индексу МосБиржи техническая картина заметно улучшилась. Ближайшие ориентиры расположены около 3580–3595 п. В случае их преодоления далее цели сместятся ближе к 3680–3720 п.

При этом отмечу, что скорость подъема в ближайшее время может замедлиться. Это касается как уверенно отскочивших американских индексов, так и российского рынка.

Для нас фактор геополитики останется в центре внимания. Для продолжения уверенного роста нужно потепление. В то же время от снижения к минимумам российские индексы будут сдерживать стабильно высокие цены на нефть.

Пара USD/RUB в понедельник снизилась к 77,3. Движение выглядит полностью оправданным на фоне благоприятной сырьевой конъюнктуры и временной стабилизации геополитического фона. Кроме того, признаки разворота отмечаются в российских гособлигациях. Индекс ОФЗ (RGBI) растет три сессии подряд. При спокойной внешней обстановке у рубля сохраняются шансы на укрепление, хотя бы в сторону 75–76.

На рынке акций США продолжается уверенный отскок. Индекс S&P 500 вернулся выше 200-дневной скользящей средней, что позитивно для технической картины. Впрочем, уверенности в устойчивости роста сейчас нет. Текущее движение — лишь отскок после мощного падения. Учитывая фактор ужесточения ДКП и общую смену сентимента, после таких локальных подъемов может появляться большое количество продавцов. Поэтому базовым сценарием по S&P 500 остается формат широкой боковой консолидации — пилы, а не привычный рост к новым историческим максимумам.

Ближайшим техническим препятствием по S&P 500 выступает район около 4520 п. Еще более сильное сопротивления находится на 4580–4590 п. В случае роста котировок к этим отметкам можно будет задуматься о хеджировании или фиксации длинных позиций. Особенно это касается технологического сектора, многие представители которого накануне прибавили по 10%+.