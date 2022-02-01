Нефть и ожидания снижения страновых рисков поддерживают спрос на ОФЗ
В понедельник ожидания снижения геополитических рисков и цены на нефть выше 90 долларов за баррель Brent способствовали росту оптимизма на рынке ОФЗ. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 9,47% (-8 б.п.), 1-летних – до 9,72% (-11 б.п.). Повышение спроса на рисковые активы на глобальном рынке также способствовало активизации покупок рублевых облигаций. Вчера доходность 10-летних суверенных облигации в местной валюте Бразилии, ЮАР, Мексики, Индии, Колумбии снижалась на 1- 8 б.п.
Сегодня с утра сохраняется спрос на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов. Рубль продолжает укрепление вместе с большинством валют развивающихся стран. Однако, мы считаем, что перспективы повышения ключевой ставки ЦБР и возобновление аукционов Минфина по размещению нового госдолга будут сдерживать дальнейшее снижение доходности рублевых облигаций. Сегодня ждем, что 10-летние ОФЗ будут торговать в диапазоне 9,4 — 9,5% годовых.
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