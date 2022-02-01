Доллар в понедельник, 31 января, подешевел против всех валют Большой десятки. Чувствительные к риску шведская крона и австралийский доллар прибавили к американскому конкуренту более 1% и оказались в лидерах роста. Основные фондовые индексы в США выросли благодаря позитивной динамике акций технологических компаний. Соответственно в целом защитные валюты были под давлением, но иена и франк смогли укрепиться относительно доллара.

Мы связываем интенсивность обесценивания доллара в понедельник с техническими потоками в конце месяца.

Так, шведская крона была в январе одной из наиболее слабых валют G10. Фиксация прибыли по коротким позициям привела к резкому укреплению шведской валюты 31 января.

Аналогичным образом мы наблюдали выход из коротких позиций по австралийскому доллару в преддверии публикации итогов заседания Резервного банка Австралии, от которого рынок ожидал решение свернуть программу покупки облигаций, что повысит вероятность того, что старт повышению процентных ставок в Австралии может быть дан уже в 3 квартале текущего года. Меж тем РБА сохранил ставку на уровне 0,1% и, действительно, заявил, что сворачивает покупки облигаций, которые проводились еженедельно в объеме 4 млрд австралийских долларов. Однако, согласно коммюнике, прекращение программы QE вовсе не означает, что в скором времени следует ожидать повышения ставок. Совет директоров готов проявить терпение и продолжать мониторить, как различные факторы влияют на инфляцию, говорилось в заявлении главы ЦБ Филиппа Лоу. В итоге утром во вторник, 1 февраля, австралийский доллар возобновил падение.

Вторая причина ослабления доллара — ключевые события текущей недели. Так, в пятницу будет опубликован отчет по рынку труда в США за январь. Однако в контексте омикрона участники рынка не ждут позитивного сюрприза от цифр по занятости, поэтому спекулянты не покупают доллар в преддверии отчета.

В четверг состоятся заседания Банка Англии и ЕЦБ по вопросам денежно-кредитной политики. Денежный рынок ждет от Банка Англии 5 повышений ставки в 2022 году, полагая, что она увеличится на 125 б.п. до 1,5% годовых. ЕЦБ может удивить ястребиными нотками в четверг, поскольку общая тенденция, прослеживаемая в планах мировых центробанков — активно бороться с инфляцией в 2022 году. Опубликованная накануне статистика показала, что потребительская инфляция в Германии после +5,7% г/г в декабре замедлилась в январе только до 5,1% г/г хотя экономисты в среднем ожидали замедление до 4,3% г/г. Таким образом, инфляция в стране-локомотиве экономики еврозоны снизилась значительно меньше ожиданий, что вызывает вопросы к прогнозам ЕЦБ, которые подразумевали ощутимое замедление ценового давления в этому году. Глава ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно подчеркивала, что условия для повышения ставок в 2022 году не сложатся. Однако денежный рынок упорно закладывает в котировки, как минимум одно повышение ставки на 25 б.п.

Третья причина слабости доллара — уплощение кривой доходности. В целом считается, что плоская кривая — признак грядущей рецессии, а инвертированная кривая уже сигнализирует рецессию в экономике. Пока с кривой доходности в США все в порядке, она имеет нормальную форму, но, факт, становится более плоской.

Так, спред доходности между 2- и 10-летними облигациями сократился до минимального значения с октября 2020 года на уровне 60,2 пункта. Спред на участке доходности между 5- и 30-летними облигациями сократился за январь примерно на 14 б.п. до почти 50 пунктов. Это минимальный показатель с декабря 2018 года. Как раз в декабре 2018 года ФРС завершила цикл повышения ставок, повысив ставку до 2,5%, поскольку экономика оказалась в довольно шатком положении. Тогда же ФРС сокращала свой баланс. Сейчас Центробанк США только собирается начать повышение ставок и сокращение баланса.

Уплощение кривой может говорить о том, что долговой рынок в какой-то момент ждет разрешения проблем в цепочках поставок, что перестанет стимулировать инфляцию и ФРС не понадобится реализовывать агрессивную серию повышения ставок, чтобы сдержать ценовое давление. Также это может говорить о том, что рынок боится того, что экономика не позволит ФРС повышать ставку настолько высоко, чтобы сдержать ценовое давление.

В любом случае оба сценария негативны для доллара.

Однако еще раз подчеркнем, что кривая доходности в США уплощается, но пока не является плоской. Мы не можем говорить, что здесь наблюдается четкий сигнал угрозы для экономики. Это было бы неверно. Но некая обеспокоенность присутствует.

Поэтому мы пока сохраняем без изменений свой консервативный прогноз, подразумевающий цель по паре EURUSD на уровне 1,1000.

Рубль и другие валюты Emerging Markets

Только 9 из 24 валют развивающихся рынков укрепились к доллару по итогам января хотя сразу 19 валют ЕМ воспользовались слабостью доллара в последний торговый день месяца.

Лидеры роста с начала года: чилийское песо (+6,4%), бразильский реал (+5%), перуанский соль (+4,1%).

Лидеры снижения с начала года: российский рубль (-3,5%), аргентинское песо (-2,2%), южнокорейская вона (-1,4%).

Бразильский реал укрепился в преддверии решения по ставкам 3 февраля (мск). Как ожидается, ставка будет повышена с 9,25% до 10,75%. Бразилия смотрится дешево при высоких процентных ставках, и это может стимулировать инвесторов повышать долю бразильских активов в портфеле ЕМ, что благоприятно скажется на курсе бразильской валюты.

Чилийское песо также прибавило в цене и было лучшей валютой региона LATAM после публикации данных по безработице в декабре на уровне 7,2% по сравнению с 7,5% в ноябре. Снижение безработицы позволит ЦБ Чили сохранять ястребиную позицию денежно-кредитной политики, что благоприятно сказывается на песо.

Турецкая лира в понедельник стала лидером роста среди валют ЕМ. Правительство Турции опубликовало на выходных новый закон, согласно которому турецкие фирмы будут получать налоговые льготы, если они конвертируют свои валютные средства в депозиты в лирах. Налоговое преимущество без потери ликвидности может оказаться привлекательным для компаний, что повысит спрос на лиру.

Меж тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь пообещал снизить ставки, предполагая замедление инфляции. В ближайший четверг будет опубликована статистика по инфляции в Турции. Как ожидается, индекс потребительских цен в январе вырастет на 48% в базисе год к году.

Российский рубль укрепился в понедельник к доллару на 0,6% до 77,3125.

Рубль воспользовался глобальной слабостью доллара, ростом цен на нефть, а также паузой в ежедневных покупках валюты в рамках бюджетного правила.

Геополитика по-прежнему занимает центральное место в фокусе рынка, но риск наиболее жестких санкций, похоже, на прошлой неделе был отодвинут на второй план, хотя западные страны продолжают интенсивную информационную бомбардировку, убеждающую всех в том, что Россия все еще намерена напасть на Украину. Тема санкций не сходит с повестки, но речь уже идет о менее масштабных рестрикциях. Так, например, в понедельник стало известно, что США подготовили список представителей российских элит, входящих в ближний круг президента России или близких к нему, против которых будут введены экономические санкции в случае вторжения России на Украину, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.

В целом мы продолжаем видеть относительно высокую вероятность резкого ослабления рубля выше 80 за доллар и выше 90 за евро.

Однако указанные пороговые уровни, как кажется, будут снова пробиты снизу вверх либо в случае резкого падения цен на нефть, либо в случае спровоцированных боевых действий, в которые может быть втянута Россия. При всех остальных обстоятельствах котировки USDRUB и EURRUB будут оставаться ниже 80,00 и 90,00 соответственно и будут тяготеть к тому, чтобы вернуться ниже 75 за доллар и ниже 85 за евро.