В начале торгов рубль резко укрепился, вновь переписав недельный максимум к доллару на позитивном внешнем фоне. Затем российская валюта стала проседать вслед за нефтью, но после старта основной сессии возобновила рост.

Мировые рынки продолжают развивать коррекцию январского падения, хотя факторы, вызвавшие его, никуда не делись. Прежде всего это предстоящее ужесточение монетарной политики ключевых центробанков, необходимое для борьбы с высокой инфляцией. К тому же этот процесс способен затормозить и без того замедляющийся рост глобальной экономики.

Рублевые активы выглядят относительно сильно благодаря некоторому ослаблению информационного давления, связанного с непростой геополитической обстановкой. Даже просто отсутствие новостей, свидетельствующих об эскалации противостояния между Россией и Западом, укрепляет надежду на то, что реализация худших сценариев маловероятна.

Развивающиеся валюты поначалу снижались из-за умеренного восстановления доллара. Однако вскоре он возобновил снижение, вызвав восходящее движение в секторе, многие представители вышли в плюс.

Российский долговой рынок продолжает развивать коррекционную волну роста. Индекс гособлигаций RGBI повышается четвертую сессию подряд, в очередной раз обновив недельную вершину.

В начале европейской сессии внешний фон стал быстро ухудшаться, но это вызвало лишь умеренное ослабление рубля, после чего он ускорил укрепление благодаря отскоку биржевых индексов и нефтяных цен.

Нефть удержалась от более глубокой коррекции

В начале дня нефть пыталась развить восходящее движение, стартовавшее вчера после завершения у нас основных торгов. Однако утром котировки стали сдавать позиции, резко снизившись после старта европейской сессии. Вскоре этот провал почти полностью выкупили, но к текущему моменту произошла еще одна просадка. Сейчас Brent теряет 0,7% около отметки $88,7.

Нефтяные цены с конца прошлой недели консолидируются недалеко от семилетних вершин. Развитие более глубокой и продолжительной коррекции предотвращают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и вокруг Украины, а также проблемы с наращиванием производства ОПЕК+ и США.

Кроме того, участники рынка нефти ожидают завтрашнего решения ОПЕК+ об уровне добычи альянса в следующем месяце. Базовый сценарий предполагает сохранение заявленного ранее темпа наращивания нефтяного производства участников сделки на 400 тыс. б/с в месяц.

Доллар продолжает сдавать позиции

Поначалу американская валюта корректировала вчерашний провал, но вскоре возобновила активное снижение. В данный момент индекс доллара (DXY) торгуется вблизи значения 96,3 п., теряя 0,35%.

Давление на американскую валюту оказывает сохранение высокого спроса на рисковые активы, что провоцирует инвесторов избавляться от защитных инструментов, одним из которых является доллар. Впрочем, он способен перейти к восстановлению, если сегодняшние данные по экономике США превысят прогноз.

Европейская валюта сохраняет восходящую динамику в рамках коррекции падения, произошедшего во второй половине января. Пара EUR/USD продолжает развивать отскок от полуторалетнего минимума, который она обновила в пятницу. Сейчас пара прибавляет 0,3% около отметки 1,127.