Российский рынок акций вчера выглядел слабовато. Весь рост пришелся на утренние часы, а потом рынок залег в боковик с небольшой тенденцией к снижению. При этом внешний фон был позитивным, но этот фактор в значительной мере игнорировался.

В частности, на 1,75% по итогам дня снизился Сбербанк, сверху вниз подбираясь к сопротивлению 262 руб. Если эта отметка не устоит, то распродажи акций банка могут усилится на технических факторах, что потащит за собой весь рынок.

По-прежнему росту препятствуют политические факторы. Под конец прошлой недели вроде бы наметилась передышка в нагнетании антироссийской истерии, но оказалось, что Запад просто взял паузу, чтобы посильнее вдохнуть…

Безрезультатно закончились вчерашние телефонные переговоры Блинкена и Лаврова, пока непонятно насколько сильными и болезненными будут новые анонсированные Лондоном санкции.

Естественно, что в таких условиях покупать акции страшно.

Вот и сегодня несмотря на полупроцентный рост американских фьючерсов на утренних торгах, Индекс IMOEX2 болтается около нуля. В легком минусе Сбербанк и «Газпром».

Такая картина говорит о завершении фазы отскока и большой вероятности начала новой волны снижения, как только для этого будет повод. Поэтому среднесрочным инвесторам лучше осторожно сокращать долю акций в портфелях, а спекулянтам нужно готовиться к открытию шортов, наиболее привлекательно для которых выглядят госкомпании: Сбербанк, «Газпром», ВТБ и «Роснефть». Они могут в наибольшей степени пострадать от готовящихся санкций, а их фундаментальная сила сейчас отходит на второй план.

При этом продолжается рост курса рубля. Основной причиной силы "россиянина" является прекращение покупок валюты Банком России в рамках бюджетного правила. К сожалению, вряд ли это продлится долго, поэтому у рубля нет никаких шансов на серьезный рост.

Сильной поддержкой по паре доллар-рубль выступает район чуть ниже отметки 75. Скорее всего, при приближении к ней ЦБ вновь выйдет на рынок в качестве покупателя валюты.

Сегодня состоится заседание ОПЕК+. С очень большой вероятностью картель примет решение продолжить увеличивать добычу на 400 тыс баррелей в сутки ежемесячно. Не исключено, что это станет поводом для резкого задерга котировок нефти выше 90 долларов за баррель и последующей коррекции «по факту», хотя многое будет зависеть от риторики нефтяных министров.

В случае снижения нефти ситуация на российском рынке акций значительно ухудшится, и Индекс Мосбиржи с большой охотой отправится сверху вниз тестировать на прочность отметку 3500 пунктов.



