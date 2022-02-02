Отскок вскоре может завершиться
Российский рынок акций во вторник показал преимущественно нейтральную динамику. Торговая активность участников не выросла. При этом среди отдельных секторов тенденции были разнонаправленные.
Хуже остальных начала выглядеть банковская отрасль, и, в частности, две главные голубые фишки: ВТБ (-2,5%) и Сбербанк (-1,7%). В то же время продолжился подъем в IT-секторе вместе с аналогичным восстановлением на рынке США.
На сырьевых площадках сохраняется благоприятная ситуация. Нефтяные фьючерсы Brent остаются вблизи $90, оказывая существенную поддержку российским индексам акций и рублю.
По сравнению с рынками других развивающихся стран наши индексы показывают опережающую динамику. Впрочем, это результат отскока после огромного накопленного отставания в предыдущие недели. Соотношение индексов РТС и MSCI Emerging Markets лишь вернулось к уровням середины января.
Общая геополитическая обстановка не улучшается, есть лишь временная стабилизация ситуации. В таких условиях после уже прошедшего отскока акций крупнейших банков идей для продолжения восстановления участники рынка не находят. Тем более из-за океана ежедневно слышатся санкционные угрозы. Так, ранее СМИ отмечали, что уже на этой неделе в американском Сенате могут принять документы с новыми предложениями по ограничениям в случае гипотетического вторжения на Украину.
В то же время телефонные переговоры Блинкена и Лаврова не дали намеков на прогресс в направлении ключевых вопросов безопасности, вызывающих озабоченность российской стороны. Предложения есть лишь по «второстепенным вопросам», отметил глава МИД РФ. Блинкен в свою очередь заявил, что США готовы продолжить диалог по взаимным обеспокоенности в сфере безопасности.
Так что пока фактор геополитики не переходит строго на сторону покупателей. Ситуация хоть и стабилизировалась с точки зрения эмоциональных реакций нашего фондового рынка на любые новости, но в общем и целом очевидного прогресса вроде бы не наблюдается. В частности, Владимир Путин накануне заявил, что США проигнорировали принципиальные российские озабоченности по гарантиям безопасности в предоставленном письменном ответе.
Укрепление рубля начнет постепенно мешать акциям экспортером. Во вторник курс USD/RUB в моменте снижался к 76,4. Падение наблюдается уже четыре сессии подряд. Ранее фактор ослабления национальной валюты выступал сильным фактором поддержки бумаг экспортоориентированных компаний. Сейчас этот драйвер сходит на нет.
На мой взгляд, в условиях некоторой стабилизации внешней обстановки значительное влияние на силу рубля оказывает недавний отказ Банка России от проведения операций по покупке валюты в рамках бюджетного правила. Если бы этой паузы не было, то запланированный объем покупок, например, вчера бы составил 10,4% от общего оборота торгов по доллару и евро. Такие суммы однозначно предполагали бы более высокий валютный курс, чем мы имеем сейчас.
Чем дольше продолжается остановка операция ЦБ, тем сильнее при прочих равных может укрепиться российский рубль, а это в свою очередь сгладит негативный вклад девальвационного эффекта в рублевую инфляцию.
Что касается акций нефтегазового сектора, металлургов и химиков, то в их стоимости сейчас настолько значительный вес геополитического дисконта, что фактор наблюдаемого сейчас восстановления рубля все-таки не должен быть доминирующим для котировок акций.
Индекс МосБиржи уперся в зону технического сопротивления 3580–3595 п. В случае преодоления этих рубежей далее цели сместятся ближе к 3680–3720 п. При этом отмечу, что скорость подъема в ближайшее время может замедлиться. Это касается как уверенно отскочивших американских индексов, так и российского рынка. Вчерашняя смешанная динамика наших голубых фишек уже это подтверждает. Для продолжения по-настоящему уверенного роста в первую очередь нужны признаки потепления на геополитическом фронте.
По индексу S&P 500 в качестве следующего ориентира накануне выделялась отметка 4520 п. К закрытию торгов вторника ее пробили, а значит по плану цели смещаются к 4580–4590 п. Сейчас как раз реализуется этот сценарий. По мере приближения к обозначенным рубежам давление продавцов на рынке акций США увеличится. Так что можно будет задуматься о хеджировании или фиксации длинных позиций. Особенно это касается технологического сектора.
https://1prime.ru/experts/20220202/835956841.html