Российский рынок акций во вторник показал преимущественно нейтральную динамику. Торговая активность участников не выросла. При этом среди отдельных секторов тенденции были разнонаправленные.

Хуже остальных начала выглядеть банковская отрасль, и, в частности, две главные голубые фишки: ВТБ (-2,5%) и Сбербанк (-1,7%). В то же время продолжился подъем в IT-секторе вместе с аналогичным восстановлением на рынке США.

На сырьевых площадках сохраняется благоприятная ситуация. Нефтяные фьючерсы Brent остаются вблизи $90, оказывая существенную поддержку российским индексам акций и рублю.

По сравнению с рынками других развивающихся стран наши индексы показывают опережающую динамику. Впрочем, это результат отскока после огромного накопленного отставания в предыдущие недели. Соотношение индексов РТС и MSCI Emerging Markets лишь вернулось к уровням середины января.

Общая геополитическая обстановка не улучшается, есть лишь временная стабилизация ситуации. В таких условиях после уже прошедшего отскока акций крупнейших банков идей для продолжения восстановления участники рынка не находят. Тем более из-за океана ежедневно слышатся санкционные угрозы. Так, ранее СМИ отмечали, что уже на этой неделе в американском Сенате могут принять документы с новыми предложениями по ограничениям в случае гипотетического вторжения на Украину.

В то же время телефонные переговоры Блинкена и Лаврова не дали намеков на прогресс в направлении ключевых вопросов безопасности, вызывающих озабоченность российской стороны. Предложения есть лишь по «второстепенным вопросам», отметил глава МИД РФ. Блинкен в свою очередь заявил, что США готовы продолжить диалог по взаимным обеспокоенности в сфере безопасности.

Так что пока фактор геополитики не переходит строго на сторону покупателей. Ситуация хоть и стабилизировалась с точки зрения эмоциональных реакций нашего фондового рынка на любые новости, но в общем и целом очевидного прогресса вроде бы не наблюдается. В частности, Владимир Путин накануне заявил, что США проигнорировали принципиальные российские озабоченности по гарантиям безопасности в предоставленном письменном ответе.

Укрепление рубля начнет постепенно мешать акциям экспортером. Во вторник курс USD/RUB в моменте снижался к 76,4. Падение наблюдается уже четыре сессии подряд. Ранее фактор ослабления национальной валюты выступал сильным фактором поддержки бумаг экспортоориентированных компаний. Сейчас этот драйвер сходит на нет.

На мой взгляд, в условиях некоторой стабилизации внешней обстановки значительное влияние на силу рубля оказывает недавний отказ Банка России от проведения операций по покупке валюты в рамках бюджетного правила. Если бы этой паузы не было, то запланированный объем покупок, например, вчера бы составил 10,4% от общего оборота торгов по доллару и евро. Такие суммы однозначно предполагали бы более высокий валютный курс, чем мы имеем сейчас.

Чем дольше продолжается остановка операция ЦБ, тем сильнее при прочих равных может укрепиться российский рубль, а это в свою очередь сгладит негативный вклад девальвационного эффекта в рублевую инфляцию.

Что касается акций нефтегазового сектора, металлургов и химиков, то в их стоимости сейчас настолько значительный вес геополитического дисконта, что фактор наблюдаемого сейчас восстановления рубля все-таки не должен быть доминирующим для котировок акций.

Индекс МосБиржи уперся в зону технического сопротивления 3580–3595 п. В случае преодоления этих рубежей далее цели сместятся ближе к 3680–3720 п. При этом отмечу, что скорость подъема в ближайшее время может замедлиться. Это касается как уверенно отскочивших американских индексов, так и российского рынка. Вчерашняя смешанная динамика наших голубых фишек уже это подтверждает. Для продолжения по-настоящему уверенного роста в первую очередь нужны признаки потепления на геополитическом фронте.

По индексу S&P 500 в качестве следующего ориентира накануне выделялась отметка 4520 п. К закрытию торгов вторника ее пробили, а значит по плану цели смещаются к 4580–4590 п. Сейчас как раз реализуется этот сценарий. По мере приближения к обозначенным рубежам давление продавцов на рынке акций США увеличится. Так что можно будет задуматься о хеджировании или фиксации длинных позиций. Особенно это касается технологического сектора.