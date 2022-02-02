Пара доллар-рубль опустилась к нижней границе нашего недельного целевого диапазона 76,5-78 руб. в ходе вчерашних торгов, уровням двухнедельной давности

Во вторник укрепление рубля продолжилось. Отметим, что национальная валюта крепла вместе с ее основными аналогами – южноафриканским рандом и бразильским реалом. Валюты развивающихся экономик были поддержаны повышением глобального аппетита к риску, способствовавшего развитию коррекционного отката доллара. Так, корзина DXY, отражающая позиции доллара к развитым валютам откатилась к значениям начала декабря, корзина ЕМ поднялась к значениям начала ноября. Дополнительным фактором поддержки рублю выступило снижение оценок странового риска – 5-летний CDS на Россию откатился к отметке 216 пунктов, минимумам конца прошлой недели.

На утро среды благоприятный фон для укрепления рубля сохраняется: фьючерсы на индексы развитых рынков преимущественно в «плюсе», нефть пытается возобновить рост после экспирации фьючерсов. При этом валюты ЕМ сейчас демонстрируют разнонаправленную динамику. Отметим, что после двухнедельного перерыва сегодня вновь возобновляется аукцион ОФЗ, что может поддержать рубль в ходе сегодняшних торгов.

Отметим, что техническая картина на данный момент выглядит в пользу рубля. Мы считаем, что пара доллар рубль сегодня продолжит снижаться в сторону 76 руб., локальному уровню поддержки.