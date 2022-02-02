Вчера фьючерс на Brent подпал под небольшое давление фиксации прибыли, отступив «под» отметку 90 долл./барр., однако сумел остаться вблизи ее. Поддержку рынку нефти продолжили оказывать преобладание позитивных настроений на глобальных рынках и инерционное ослабление позиций доллара, а также ожидания сохранения устойчивого спроса на энергоносители.

Сегодняшняя встреча ОПЕК+, учитывая проблемы стран-экспортеров по наращиванию добычи в соответствии с планами, также способствует сохранения оптимизма. Данные Американского института нефти (API), вышедшие ночью, неожиданно показали снижение запасов сырой нефти в Америке на 1,6 млн барр. (консенсусы Bloomberg и Reuters настраивали на их рост). Что формирует позитивные ожидания по соответствующему отчету Минэнерго США, выходящему сегодня.

Сегодня утром цены на нефть на Brent торгуются с небольшим повышением. Учитывая, что рынок нефти находится в ожидании новостей от ОПЕК+ и данных по запасам в США, диапазон 88-90 долл. барр. может сохранить свою актуальность.



