Во вторник кривая доходности ОФЗ снизилась на 1-4 б.п. Покупки рублевых облигаций проходили на фоне ослабления геополитических рисков. Интерес к ОФЗ также поддержало повышение спроса на рисковые активы на глобальном рынке на фоне позитивной отчётности компаний и комментариев представителей ФРС о приверженности умеренным темпам повышения базовой ставки, которые не повредят экономике.

Минфин РФ вчера сообщил, что планирует в среду провести безлимитный аукцион по размещению ОФЗ 26237 (погашение 14.03.2029 г.). С учетом сохраняющейся неопределенности относительно пика повышения ключевой ставки ЦБР ожидаем умеренный спрос на аукционе и размещение нового госдолга в объеме 20 – 30 млрд руб. Накопленная подушка ликвидности позволяет Минфину РФ сместить заимствования на период более благоприятной конъюнктуры. Поэтому сегодня Минфин, скорее всего, продолжит тактику по размещению гособлигаций с минимальной премией к вторичному рынку и отсечет заявки с премией более 5 б.п. по доходности.

Сегодня ждем, что доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 9,4 — 9,5% годовых.