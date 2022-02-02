ОФЗ продолжают плавно подрастать в цене
Во вторник кривая доходности ОФЗ снизилась на 1-4 б.п. Покупки рублевых облигаций проходили на фоне ослабления геополитических рисков. Интерес к ОФЗ также поддержало повышение спроса на рисковые активы на глобальном рынке на фоне позитивной отчётности компаний и комментариев представителей ФРС о приверженности умеренным темпам повышения базовой ставки, которые не повредят экономике.
Минфин РФ вчера сообщил, что планирует в среду провести безлимитный аукцион по размещению ОФЗ 26237 (погашение 14.03.2029 г.). С учетом сохраняющейся неопределенности относительно пика повышения ключевой ставки ЦБР ожидаем умеренный спрос на аукционе и размещение нового госдолга в объеме 20 – 30 млрд руб. Накопленная подушка ликвидности позволяет Минфину РФ сместить заимствования на период более благоприятной конъюнктуры. Поэтому сегодня Минфин, скорее всего, продолжит тактику по размещению гособлигаций с минимальной премией к вторичному рынку и отсечет заявки с премией более 5 б.п. по доходности.
Сегодня ждем, что доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 9,4 — 9,5% годовых.
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